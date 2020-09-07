Trabzonspor transfer haberi | Alexander Sörloth'un alternatifi hazır: Jend Odgaard
Trabzonspor, Norveçli golcüsü Alexander Sörloth'un ayrılık ihtimaline karşı çalışma başlattı. Bordo-Mavililer, İtalyan ekibi Sassuolo'nun, Danimarkalı forveti Jend Odgaard'ı gözüne kestirdi. Uzun boyu ve güçlü fiziğiyle Sörloth'u andıran 21 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi masada.
Trabzonspor yönetimi, Alexander Sörloth'un ayrılık ihtimaline karşı alternatif forvet arayışlarını sürdürüyor. Ligin başlamasına bir haftadan kısa bir süre kalırken, bir anda golcüsüz kalmak istemeyen Karadeniz ekibi, rotayı İtalya'ya kırdı. Bordo-Mavililer, Sassuolo'nun, 21 yaşındaki santrforu Jens Odgaard için araştırmalara başladı.
5 milyon Euro ödediler
Scout (oyuncu izleme) ekibinin önerisiyle gündeme gelen Danimarkalı futbolcu için araştırma başlatıldı. Yeşil- Siyahlılar'ın, 2018'de İnter'den 5 milyon Euro bedelle transfer ettiği genç forveti kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi.
Uzun boyu ve güçlü fiziği ile Sörloth'u andıran Odgaard için Trabzonspor'un satın alma opsiyonlu kiralama formülünü masada tuttuğu gelen haberler arasında.