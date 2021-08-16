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Trabzonspor transfer haberi: Abdullah Avcı'dan Siopis & Efecan Karaca talebi!

Siopis için Alanyaspor ile görüşen Trabzonspor'da Efecan Karaca ismi yeniden gündeme geldi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, tecrübeli oyuncuyu ısrarla isterken yönetimin Siopis ve Efecan paketiyle yeni bir teklif hazırlığında olabileceği öğrenildi.

16 Ağustos 2021, Pazartesi 09:50 Son Güncelleme:
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Trabzonspor transfer haberi: Abdullah Avcı'dan Siopis & Efecan Karaca talebi!

Manolis Siopis için Alanyaspor 'la görüşmelerine devam eden Trabzonspor 'da teknik direktör Abdullah Avcı, yönetime yine Efecan Karaca'nın ismini verdi. Geçen sezonun devre arasında 31 yaşındaki kanat için Alanyaspor'la görüşen Bordo-Mavililer bir türlü anlaşmaya varamamıştı. Tecrübeli hocanın ısrarla istediği Efecan için Alanyaspor'a yeni bir teklif sunulabileceği kaydedildi.

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Pazarlıklar kıran kırana

Siopis konusunda da tarafların pazarlıklarına kıran kırana devam ettiği gelen haberler arasında. Ahmet Ağaoğlu ve ekibinin, Avcı'nın isteği sonrasında Siopis ve Efecan için ikili paket şeklinde bir teklif hazırlayabileceği de konuşuluyor.

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