Trabzonspor top 7 arasında da lider

Süper Lig’de 22.haftası geride kalırken 7 takımın şampiyonluk mücadelesi devam ediyor. Bir maç eksiği bulunan 44 puanlı lider Trabzonspor, 22 haftalık bölümde zirve için mücadele veren rakiplerinden Medipol Başakşehir, Galatasaray, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı müsabakalarda 15 puan topladı. Bordo-mavililer, 1.87 puan ortalaması ile bu takımların birbirleriyle oynadığı karşılaşmalar baz alındığında, en çok puan toplayan takım oldu. Ligin ilk yarısında 1-1 berabere kaldığı Fenerbahçe’yi ikinci maçta 2-1 mağlup eden, ilk yarıda 2-1 yenildiği Demir Grup Sivasspor’u ikinci maçta 2-1 ile geçen, Beşiktaş’a karşı ilk maçı 4-1 kazanan, Medipol Başakşehir ile ilk yarıda oynanan karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrılan, Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 mağlup eden ve Galatasaray ile de 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, söz konusu 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 15 puan topladı.

TRABZONSPOR’U SİVASSPOR TAKİP ETTİ

Çıktıkları maç sayısı ve aldıkları puan bakımından ilk 7’de yer alan takımların birbirleriyle oynadığı müsabakalarda puan ortalaması en yüksek olan Trabzonspor’u, 9 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 15 puan toplayan ve 1.66 puan ortalaması elde eden Demir Grup Sivasspor takip etti. Üçüncü olan Fenerbahçe ise 9 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 12 puan toplayarak 1.33 puan ortalaması elde etti. Sıralamada; Galatasaray 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 8 puan ile 1.33 puan ortalaması yakaladı. Medipol Başakşehir ise 9 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 11 puan toplayarak 1.22 puan ortalaması tutturdu. Beşiktaş 8 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 7 puan ile 0.87 puan ortalaması yakaladı, Aytemiz Alanyaspor ise 7 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 6 puan toplayıp 0.85 puan ortalaması elde edebildi.

ARALARINDAKİ MAÇLAR BELİRLEYİCİ OLACAK

Süper Lig’de zirve yarışının içerisinde olan 7 takımın 2’nci yarıda birbirleriyle oynayacağı karşılaşmalar takımların şampiyonluk yarışında belirleyici rol oynayacak. Trabzonspor ligin 2’nci yarısında kalan haftalarda Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray ile; Demir Grup Sivasspor; Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe ile; Fenerbahçe; Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş ile; Galatasaray; Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor ile; Medipol Başakşehir; Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray ile; Beşiktaş; Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe ile; Aytemiz Alanyaspor ise Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

23’ÜNCÜ HAFTA NEFESLERİ KESECEK

Ligin 23’üncü haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş ile Trabzonspor, Fenerbahçe ile de Galatasaray kozlarını paylaşacak. Kazanan takımların zirve yolunda önemli avantaj sağlayacağı haftada bir diğer şampiyonluk mücadelesi veren takım Medipol Başakşehir ise Çaykur Rizespor’a konuk olacak.

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)



