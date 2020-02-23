Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanına konuk olan Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, takımının attığı 2. gol sonrasında hakem Fırat Aydınus'a tepki gösterdiği için sarı kart gördü.

Bordo mavili teknik adamın, gördüğü bu kart sonrasında bu sezon 4. sarı kartını görmüş oldu ve Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanacak maçta cezalı duruma düştü.

Trabzonspor'un 19 Ekim'de oynadığı maçta yardımcı antrenör olan Hüseyin Çimşir, o maçta sarı kart gördü ancak o dönemde talimatta kart cezası için belirli bir tanım olmadığından ötürü bu karşılaşmada gördüğü kart devre dışı sayıldı. Yedek kulübesinde oturan teknik ekipte kart görenler için talimat 24 Ekim'de değişti.

Futbol Disiplin Talimatının konu ile ilgili 93.maddesinde konuyla ilgili ceza şu şekilde tanımlandı:

Bir sezonda aynı kategorideki müsabakalarda üst üste ya da aralıklı olarak toplam 4 (dört) sarı kart gören teknik adam, görevli veya kulüp yöneticisi, kulübün aynı kategorideki bir 31 sonraki resmi müsabakasında müsabaka isim listesine yazılamaz, soyunma odası ve yedek kulübesine giremez. Cezalı duruma düşen teknik adam, görevli veya kulüp yöneticisi cezalı duruma düştüğü kategori dışındaki kategorilerde müsabaka isim listesine yazılabilir, yedek kulübesine ve soyunma odasına girebilir.

İşte Hüseyin Çimşir'in kart gördüğü maçlar:

Trabzonspor - Galatasaray (Yardımcı antrenör)

Trabzonspor - Denizlispor (Yardımcı antrenör)

Trabzonspor - Fenerbahçe (Teknik direktör)

Beşiktaş - Trabzonspor (Teknik direktör)