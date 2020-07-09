Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir: Pes etmeyeceğiz

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, 2-2'lik beraberliğin ardından bir hayli üzgündü. Bitime 3 hafta kala lider Başakşehir'in 4 puan gerisine düşmeleri nedeniyle şampiyonluk yarışında ağır darbe yiyen Fırtına'nın hocası, sonuna kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Sonuçtan dolayı üzgün olduğunu vurgulayan Çimşir, "Berabere kaldığımız için üzgünüz ama yarış devam ediyor. Alınan 1 puan, kaybedilen 2 puan. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu. 3 maç daha var. Bu 3 maç içerisinde biz yaşayıp göreceğiz ne olacağını. Sonuna kadar pes etmeden mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

'Oyunu tutamıyoruz'

Oynanan futbol hakkında özeleştiri de yapan genç çalıştırıcı, "Pandemi sonrasında içeride Ankaragücü ve Antalyaspor maçlarında sorunlar yaşadık. Özellikle rakibin orta sahadaki 5'lisi dinamik ve genç oyuncular. İyi baskı kurdular. Bize orta sahada problem çıkardılar. Skoru aldıktan sonra da maalesef oyunu tutmakla alakalı problemler yaşıyoruz. Topa sahip olmakta problem yaşıyoruz, rakibi oyuna ortak ediyoruz. Bu konuları geliştirmemiz gerekiyor. Rakibin direncini kıramadığınız zaman onlar da enerjisiyle, coşkusuyla oyuna ortak oluyor" ifadelerini kullandı.