Süper Lig 'in 32. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile golsüz berabere kalan Trabzonspor 'da teknik direktör Abdullah Avcı maçın ardından açıklamalarda bulundu.





Karşılaşmayı değerlendirerek konuşmasına başlayan Abdullah Avcı, her hafta oynanan maçların bir final niteliğinde olduğunu ifade ederek, maç içerisinde yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi. Avcı, son haftaların biraz sabır gerektirdiğini aktararak şu ifadeleri kullandı: “Ligin sonu bizim için, her hafta bir final. Buna doğru gidiyoruz. Bugünkü rakibimiz güçlü bir takım. Birkaç tane net kaçırılan pozisyonlar var. Bunun üzerinden biz de rakibin durumuna göre taktiklerimizi gerçekleştirdik. Oyun bizim elimizdeydi genelde. Zaman zaman rakibimiz de bunu yapmaya çalıştı. Son haftalar biraz sabır ister. Gönül ister ki bu hafta da kazanmaktı. Ama cebimiz son derece dolu. İyi bir takıma karşı iyi bir oyun oynadık. Gol olmadı ama önümüzdeki hafta kendi sahamızdaki oynayacağımız Karagümrük maçına iyi bir oyun sergileyeceğiz. Oyunda da planlar organizasyonlar vardı. Rakibi de tebrik ediyorum. Bence bugün bizim bir kazancımız da bugün sakatsız oynamamız ve Vitor'un geri dönmesi oldu. Önümüzdeki hafta itibariyle daha güçlü oynayacağız.”

"Taraftarlarımızı, şölene bekliyorum"

Bordo-Mavili taraftarlara da çağrıda bulunan tecrübeli teknik adam, taraftarları Karagümrük ile oynayacakları maça beklediğinin altını çizdi: "Şampiyonluk sabır isteyen bir şeydir. 1 hafta daha erteledik. Sona doğru gidiyoruz. Karagümrük ile sahamızda oynayacağız. Taraftarlarımızı, şölene bekliyorum. Bayrama kadar eğlensinler, bu senenin keyfini çıkarsınlar. Bu hafta kazanıp haftaya kutlamak isterdik ama şampiyonluk yarışında bunlar olur. Haftaya sandıklardaki bayrakları çıkarsınlar."



