Şampiyon Trabzonspor'un şampiyon teknik direktörü Abdullah Avcı, A Spor'a geniş bir röportaj verdi. A'dan Z'ye tüm soruları yanıtlayan, şampiyonluk öyküsünden, gelecek hedeflerine kadar birçok konuda açıklamada bulunan tecrübeli hoca merak edilenlere de açıklık getirdi. Söz şimdi Abdullah Avcı'da...

'Kaybettim gibi gözükürken değerler kazandım'

"Başakşehir'in 5 senelik süreci bence harika bir sezondu. Beşiktaş süreci 6.5-7 aylık bir süreç. Bana hayatla ilgili ve iş anlamında çok önemli deneyimler kazandırdı. Kaybettiğin gibi gözüktüğün yerde aslında mesleki anlamda çok değerler kazanmışsındır. Tarihi çok önemli olan, Süleyman Seba gibi bir başkana sahip olmuş, şerefiyle ve hakkıyla oynamış bir camiada görev yaptığım için son derece mutluyum. Bunu her zaman da söyleyeceğim."

'Trabzonspor'a gitmeden tespitlerim vardı'

"Uzun bir süreçten geçtik. Bir kere pişmanlık duymadım. Trabzonspor'a gittikten sonra pişmanlığı ne hissettim ne hissettirdiler. Bilinçaltımdan böyle bir şey hiç geçmedi. Trabzonspor'un gücü farklıdır, forması ağırdır. Trabzonspor, sahaya çıktığı zaman rakiplerine formasının ağırlığını hissettirir. Futbolcu ve teknik direktör olarak biliyorum. Trabzonspor'a gitmeden evvel tespitlerim vardı. Oyun olarak tespitlerim vardı, şehrin de kolaylıklarını ve zorluklarını biliyordum. Geçen sezon yarışırken, gelecek sezonun planlarını yaptık. Fenerbahçe maçını kazansak, liderle aramızdaki puan farkı 3'e düşecekti ama oyun olarak gerçekçi değildi o zaman hedef."

'En fazla puan ortalamasına sahip teknik direktörüm'

"Trabzonspor'da bana sunulan ortam, mesleki anlamdaki deneyimler, daha çabuk kararlar ve aksiyonlar almamı sağladı. Bunlar bazen döner bazen dönmez ama bu sene çok olumlu geri döndü deneyimler. Son 7 senedir, Abdullah Avcı ve ekibi bu ligde yarışıyor. En fazla puan ortalamasına sahip teknik direktörüm."

'Nwakaeme kalmak istiyor'

Tony, duygusal bir çocuk. Bir keresinde canı sıkkın, performansı çok düşük. 'Annemi uzun süredir görmedim.' dedi. Milli ara vardı, 3 gün izin verdim. 1 gün sonra bakıyor bana. '2 gün yolda geçecek' dedi. 6 gün verdim. Gitti, geldi. 'Annem sana dua ediyor.' dedi. Nwakaeme ile kulübün menfaatleri doğrultusunda görüşmeler devam ediyor. Anthony 'Kalmak istiyorum' dedi, yönetimle görüşmeleri devam ediyor.

'Uğurcan bizi ayakta tuttu'

"Uğurcan'la 18 aydır çalışıyorum. Kaptan olarak harika bir tablo çizdi. Avrupa Şampiyonası'nda aslında onun adına başarılı gibi geçmişken, başarısız olarak gösterildi. Bana göre çok başarılı bir turnuva oynadı. Uğurcan, şampiyonluğu çok istiyordu. Antalyaspor maçından sonra tek başına ağladığını da gördük. Bizim mekanizmamız bozuldu, ona rağmen Uğurcan bizi ayakta tuttu. Uğurcan Çakır'ın transferiyle ilgili benim bilgim dahilinde bir şey yok şu an ama B planımız var tabii ki bu konuda."

'Milli takım kaleci hep bizden'

"7 senedir milli takımda bizim kalecilerimiz var. Volkan Babacan, Mert Günok ve Uğurcan Çakır... Kaleci antrenörümüz Haluk Güngör'ü de bu konuda tebrik etmek lazım. Oyuncular yetenekli ama o da üst seviyeye çıkardı onları..."

'Djaniny'le devam etmek isterim'

"Djaniny'e resmi teklifler geliyor. Bizim için önemli bir oyuncu. Devam etmesini isterim."

'Genç, atletik forvete ihtiyaç var'

"Sörloth çok etki yaptı Trabzonspor'da... Sırtına aldı, taşıdı. Kişiliği, karakteri çok seviliyor. Norveçli zaten onların iş ahlaki yüksek oluyor. Ondan sonrasının işi zor oluyor. Cornelius da harika bir Avrupa'lı.. Kopenhag şmapiyonluğu var, Danimarka'da sürekli oynuyor. Ondan son derece memnunuz. Şampiyonlar Ligi, Lig, Kupa... 50'ye dayanacak önümüzdeki yıl maç tempomuz. Ön tarafta daha genç, atlet, iki tarafı da oynayabilen oyuncuya ihtiyacımız olacak gibi duruyor."

'Yerli havuzu dar'

"Yerli havuzu dar. Sol bek sıkıntımız var. Yerlide kim var? Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz, Caner Erkin ve Eren Elmalı..".

'Edgar'ın durumuna bakacağız'

"Edgar'ın sağlık raporlarına bakıp, karar vereceğiz."

'Dorukhan'a şampiyonluk yaşa, Avrupa'ya git' dedim'

"Dorukhan bir hocanın cebinde olması gereken bir joker... Her yerde oynuyor ve her zaman yüzde 100'üyle oynayan bir isim. Eskişehir'de oynarken de istemiştim, Beşiktaş'ta çalışmak nasip oldu. Sonra burada. Sezon başında Avrupa'ya gitmek istiyordu, 'Gel burada şampiyonluk yaşa öyle git' dedim. Sonra Ertuğrul Doğan girdi devreye transferi bitirdi. Bugün tekrar milli takımda."

'Clichy, Ömür için 'bu nasıl oyuncu!' dedi'

"Abdülkadir Ömür çalıştığım en yetenekli en özel oyunculardan biri. İlk maçını Başakşehir'e karşı oynamıştı. Bizim Clichy 'Bu nasıl oyuncu!' demişti. Taraftar beklentisi ve baskısı farklı olabiliyor. İnişler çıkışlar oldu. O içerde 8-10 oynamayı sevdiğini ve daha rahat oynadığını söyledi. Biz de orada kullandık. Galatasaray maçında hayatta yaşadığın deneyişmler bazı şeyleri daha çabuk kaldırıyor. Önceden devre olsun diye beklerdim. Ancak maçın anında artık pozisyonu yaşamaya çok başladım. 3. dakikada döndüm Orhan hocaya, 'Bu ne yapıyor, toptan kaçıyor!' dedim. 33'tü dakika işler, oyun ve skor kötü gidiyordu. 2 değişim yaptım takım reaksiyon verdi golü bulduk. Sonraki hafta yine 11 başlattım. Anadolu'da yetenekli çocukları pamuklara sararlar. Ömür'e, 'Hayat bazen dibi görmeyi ister, dipten sen çıkacaksın, ben sana yardımcı olacağım' dedim. Sonraki maç 11'de başlattım, kazanmaya yardımcı oldu."

Visca transferini anlattı

Rapor geldi. Bosna A2 Takımı'nda bir kenar oyuncusu var çok yetenekli. Hazırlık maçında tesadüfen, 'Sana söylediğimiz oyuncu bu.' dediler. 4-4 bitti, rakibin 4 golünde de Edin Visca var. Hemen karar verdim. Cüzi bir miktara aldık. 250 bin Euro kendisi, 400 bin Euro bonservisle aldık. 11 sene her yerde kullandık. Düştük, çıktık, kupa sevinci yaşadı. Başakşehir'e verebildiği her şeyi verdi. Benim de böyle oyuncuya ihtiyacım vardı, psikolojik üstünlük için de önemliydi. O bana 'Öğretmenim' der... Devrenin son maçında Başakşehir maçı oynadık. Maç sonunda Emre Belözoğlu'nun odasına gittim, Visca da odadaydı. Daha önce Göksel Başkandan yokladım. 'Şu kadara aldım, bu kadara verdiriyorum. Kulüpte hakkım, imkanım varsa Visca'dan yana kullanmak istiyorum' dedim. Üst üste 4-5 maç kopardı, götürdü. Takımda herkes istedi.

'Hamsik'in oğulları büyük futbolcu olacak'

"Hamsik transferi öncsesinde çok konuştuk onunla. Her şeyiyle örnek olan, hiçbir şeyden şikayet etmeyen, çok özel bir karakter. İki tane oğlu var ikisi de futbolcu değil, büyük futbolcu olacaklar. Gençlere söylüyoruz 'Grande'yi örnek alın. Tek pası en iyi oynayan oyuncu dünyada. Milli Takım'ı bırakmasını istedik, bıraktı."

'Namağlup bitirebilirdik'

Ben ve ekibim daha önce namağlup devreler bitirdik. 70 maç 6 mağlubiyet... 3'ü geçen, 3'ü bu sene... Namağlup bitebilirdi de. Uzak puan farkıyla şampiyon olduk, 'en'lerde de öndeyiz. Başakşehir'de de hafıza devam ediyor. Bizim birinci olduğumuz yerde ikinciler, onlar birinci, biz ikinciyiz durum böyle.

'Hakemler deniyor da rakip hocalar neden değişti!'

"Oyuna ve emeğe gösterdiği saygıdan dolayı Ali Koç'a teşekkür ettim. Sonradan konuşulanların içinde olmadım, olmayacağım. Ne hakem konusunda ne de başka bir şeyde... Burak Elmas da Trabzonspor'un bugün bulunduğu durumla ilgili saygısını iletti. Kamuoyundan da aldık bunu. Hakemler üzerinden konuşacaksak; rakiplerin teknik direktörleri neden değişti? Sergen Yalçın iki kupa alıp 15. hafta gitti, Vitor Pereira 15. hafta, Türkiye'nin en çok kupa kazanan hocası Fatih Terim 20. hafta gitti. Bunu böyle anlatamayız. Ben saygı duyuyorum, aynı şekilde saygı bekliyorum."

'CL'ye adım atarsak bir senelik bütçemizi alacağız'

"Artık Avrupa'da her takımın planı-organizasyonu var, iyi takımlar. Şampiyonlar Ligi'ne adım attığımızda kulübümüzün alacağı ücret bir senelik maaş bütçemiz kadar... Kulübün ekonomisi açısından çok önemli. Önceliğimiz oraya katılmak. Umarım bu gerçekleşecek. Gerçekleşmezse UEFA seni bırakmıyor. Avrupa Ligi var o da olmazsa Konferans Ligi var. Konferans Ligi'nin şampiyonu Roma'yla iki tane çok güzel, dersler veren maçlar oynadık. Mourinho'yu çok tebrik ediyorum. Çıkabilecek en zor kuraydı, şampiyon da oldular."

'7 oyuncu transfer etmeyi planlıyoruz'

"Sol bek, sağ stoper, sağ bek, iç orta saha 6-8 oynayabilecek, Tony'nin durumuna göre oraya... 5-6-7 oyuncu almayı planlıyoruz. Mevcut kadroyu güçlendirmeye çalışacağız."

'Bir şampiyonluk yetmez'

"Trabzon'da bir şampiyonluk yetmez. Avrupa'da da bir şeyler olabilir. Yapacak çok işimiz var. Heyecanımız yüksek. Heyecanım biterse samimi adamım, bırakırım. Şu an odaklandığım nokta daha fazlasını, daha iyisini nasıl yaparız sorusuna cevap bulmak. Taraftara da teşekkür ederiz. Çatlak ses çıkmadı hiç, beraber savunma beraber hücum yaptık. Taraftar kültürü değişti. Oyuna saygı gösterdiler. "

'Seni istememiştim, özür dilerim'

Bankacımız öğretmenler gününde bana bir mesaj attı. 'Hocam günaydın, siz bu şehire yeniden ümit etmeyi öğrettiniz, sabırla maç izlemeyi öğrettiniz, maçın son dakikasına kadar bekleyebilmeyi, geriye düşsek de ölüm olmadığını, yeniden öne geçebileceğimizi öğrettiniz. Bu Trabzon şehri için çok önemli. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun' yazdı. Biri geldi kırdı arabayı önüme, 'Ben seni hiç istememiştim, özür dilerim' dedi. Bunlar güzel şeyler...