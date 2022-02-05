Süper Lig 'in lideri Trabzonspor , 24. hafta maçında Kasımpaşa'yı ağırladı. Bordo Mavili ekip tamamen dolu tribünler önünde oynadığı maçı Visca'nın golüyle 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırarak 17 maçlık iç saha serisini 18 maça çıkardı. Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Abdullah Avcı, "Ligin en formda takımı, en genç takımı. Fizik kalitesi yüksek, koşu temposu yüksek. Biz bu hafta bu maça hazırlanırken zor geçeceğini biliyorduk. İkinci bölgede karşılarken, nasıl kapatıp, nasıl yönlendireceğiz. Adım adım sahada çalıştık. Savunmada ve hücumda çok etkili geçişleri var. Oyun istediğimiz gibi başladı. Baskı yapıyoruz, oradan kazandıklarımız var. Kenar ortadan bir pozisyon verdik sonlara doğru. İkinci yarıda Kasımpaşa topa sahip olup oyununu oynamaya devam etti." dedi.

"Doğru savunma bizi şampiyon yapacak"

Doğru savunma yaptıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Doğru savunma yaptık. Doğru savunma gerçekten bizi şampiyon yapacak. Keyifli bir maç yaptık. Kazanmamız çok önemliydi. Anları da doğru şekilde oynamamız gerekiyor. Ligin en fazla gol atan takımıyız. En az gol yiyen takımıyız, Konyaspor 'la birlikte..." sözlerini söyledi.

"Konyaspor ile zorlu bir maç olacak"

Konyaspor ile oynayacakları maça da değinen Abdullah Avcı, "Konyaspor ile zorlu bir maç olacak. Onlara saygı göstermek lazım. İyi şeyler yapıyorlar. Son derece ciddi bir maç olacak. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.







