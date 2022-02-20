Süper Lig'in 26. haftasında lider Trabzonspor , deplasmanda zorlu Alanyaspor sınavına çıkıyor. Bordo mavililer, en yakın takipçisi Konyaspor 'un puan kaybı yaşadığı haftada kazanarak puan farkını daha da açmak istiyor. Karşılaşma öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

Alanyaspor'u, oyun kültürü oluşturmasından ve transferlerinden dolayı takdir ediyorum. En iyi şekilde hazırlandık. Güzel bir oyun olacağını düşünüyoruz. Kazanıp daha büyük adımları atmak istiyoruz. Her hafta daha iyi oynayabilmek istiyoruz.

Durumumuz çok iyi. Kazanarak devam ediyoruz, bugün de amacımız bu. Önde olabiliriz ama her hafta daha iyisini yapmamız. Televizyonda 'İyi ki Trabzonspor'un maçı var dendiği bir sene yaşıyoruz.

Hamsik ufak ağrısı olsa da risk almak istemiyor, biz de aynı şekilde. Pazartesi bizimle olacak, önümüzdeki maç için durumuna bakacağız. Daha uzun vadede ondan yararlanmak için bekliyoruz. Olmasa dahi bir sonraki maç bizimle olacaktır. Şu anda tam iyi değil ama öncesinden iyi.



