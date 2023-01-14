Geride bıraktığımız hafta Alanyaspor deplasmanında 5-0 kaybeden Trabzonspor 'da teknik direktör Abdullah Avcı maçın ardından 'Değerlendirmeler yapacağım' diyerek istifa sinyalleri vermişti. Ancak oyuncuların hocanın evine gitmesi, yönetimle yapılan görüşmeler ve taraftarın devreye girmesiyle tecrübeli çalıştırıcı bu kararından vazgeçti. Taraftarın evinin önünde toplanması sonrasında balkondan Bordo-Mavililer'e seslenen Avcı, 'Mücadeleye devam edeceğiz' diyerek görevinin başında olduğunu duyurdu. Bu andan itibaren Bordo-Mavililer yeniden zirve yarışına kenetlendi.





Yarışa tutundu

Bugün de Karadeniz devi, Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir'le kozlarını paylaştı. Akyazı'da taraftarı önünde 34 maçtır kaybetmeyen Bordo-Mavililer, Anastasios Bakasetas'ın tek golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve serisini 35 karşılaşmaya çıkardı. Puanını da 32 yapan Fırtına zirve yarışına tutundu.

Zorlu mücadeleyi kayıpsız geçen ve son düdüğün ardından rahat nefes alan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı önemli açıklamalarda bulundu. Mutlu olduklarını söyleyen deneyimli hoca şu ifadeleri kullandı:

'Biz hiç vazgeçmedik'

"Ligin en organize olan takımıyla oynadık. Oyunun iki bölümünü anlatmak lazım. Oyunu her türlü arkadan kuruyorlar, bek stoper arası iç koridor koşularını yapan iyi 8 numaraları var, kenarlardan kısa ortalarla direkt Okaka'yı düşünen planları vardı. Hem akan oyunda hem de kale atışlarında baskımızı çok doğru yaptı. Stoperlerimizden birini onların 8'ine çıkartarak risk aldık ama doğru cevapladık. Volkan'ın hatasıyla gol geldi ama ilk yarı bu baskılarla üstün oynadık. İkinci yarıda bekleri oyuna çıkmaya, orta alanları sayısal fazlalık yapmaya başladı. Aksiyon sahası içinde baskılarla fırsat yakalamaya çalıştık. 45 ve 50 arasında rakibin direncini kıracak fırsatları yakaladık. Uğurcan'ın kurtardığı ve direk dışında çok pozisyonları yok. İyi oynadık. 2014'ten bu yana hafızasını geliştiren, Emre hocayla da en iyi hale gelen, hep Avrupa'da olan bir takım. Onlara başarılar diliyorum. Biz kırılmalar yaşıyoruz, oyun kimliğini geliştirmeye çalışıyoruz. Doğru zamanda iyi bir galibiyet oldu. Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin. Biz hiç vazgeçmedik. Trabzonspor her kulvarda yarışta olacak. Taraftara da ayrıca teşekkür ederim, bana olan saygıları önemliydi, destekleri önemliydi. Hep söylüyorum bize transfer değil, taraftar lazım."

'Kendi yarattıkları problemlerle uğraşmasınlar'

"Trabzonspor büyük bir kulüptür. Biz kulübe hizmet ederiz, ilişkiye hizmet etmeyiz. İçerisi bizim ailemizdir. Biz organizasyonları daha iyi hale getirmek için çalışıyoruz. Trabzonspor kendi içinde kendi yarattıkları problemlerle uğraşmasınlar, paçalarına yapışmasınlar."

'Visca'yı dondurabiliriz'

"Visca'nın sözleşmesini dondurma durumumuz var, kulübümüzün ne gibi ekonomik durumu var göreceğiz, ekonomik durum yoksa taraftarımız bize yeter, transfersiz de olur. Peres'in olmaması, Dorukhan'ın ve Visca'nın sakatlanması bizi hep oyun kimliği arayışına itmişti. Tekrar şimdi oyun kimliği oluşturmaya çalışacağız. Sakatlanmadan umarım Peres devam eder."







