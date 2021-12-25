Spor Toto Süper Lig 'in 19. haftasında lider Trabzonspor sahasında Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. 2 kez direğe takılan Bordo-Mavililer'de teknik direktör Abdullah Avcı oyunu kazandıklarını ancak skoru alamadıklarını belirtti.

Keyifli bir maç olduğunu dile getiren tecrübeli hoca, "İlk yarı bitti ama lig devam edecek. Geldiğimiz günden beri her anlamda yukarı doğru gittik. Kırılan rekorlar, rakipler, puan farkı... Bunlar çok önemli. 1 puan kazandık, yine bir şey kazanmadık. Emre Belözoğlu, oyuncu olarak bulunduğu Başakşehir'de artık hoca olarak bulunuyor. İyi bir oyun oldu. Stratejilere karşı stratejiler üretildi bugün. Keyifliydi. Oyun olarak bir adım önde olduğumuzu düşünüyorum. 2 topumuz direkten döndü, pozisyonlara girdik, rakibe yaptığımız baskılar sonuç verdi. Önemli bir takımla oynadık. Savunmamızın merkezi ilk defa oynadı, Djaniny kenar oynamak zorunda kaldı, kenar değil. Abdülkadir iç orta saha o da kenar oynadı. Haliyle istediğimiz oyunu da tam yansıtamadık. Oyuncuya göre sistem deniyoruz" dedi.

Transfer için de müjdeyi veren Avcı, "Transferle ilgili çalışıyoruz. En az bir tane ön kenar, bir tane bek. Stoper ihtiyacımız doğdu. Edgar sezonu kapattı. Bugün Hüseyin iyi oynasa da lig çok uzun bir maraton. Dengeli ve tecrübeli bir stoperi içeri atmamız lazım. İyi bir takımız ama daha iyi oyunlar, skorlar olabilir. Daha güçlü oyunlar için oyuncu almamız lazım" ifadelerini kullandı.