Süper Lig 'in 27. haftasında Kayserispor karşısında Medical Park Stadyumu'ndaki dolu tribünler önünde ilk yarıyı 2-0 geride kapatan lider Trabzonspor ikinci yarıda maçı çevirmesini bildi. Sahadan 3-2'lik müthiş bir geri dönüş ve 3 puanla ayrılan Bordo-Mavililer'de teknik direktör Abdullah Avcı da son düdüğün ardından oldukça mutluydu.

Harika gittiklerini belirten tecrübeli hoca, "Şampiyonluk hikayeleri böyle maçlarda yazılıyor. Hiçbir rakip kolay değil. 14 puan önde olabiliriz ama bizim gergin olmaya hata yapmaya hakkımız yok. Şampiyon gibi oynamamız ve bunun tadını çıkarmamız gerekiyor. Taraftara teşekkürler. Trabzonspor'un DNA'sında böyle geri dönüşler var. İki topumuz direkten döndü. Trabzonspor ikinci yarıda harika bir tempo yaptı. Taraftarımız vazgeçmedi bizi diri tuttu. Haftalar azalıyor. Bu galibiyetler bizim daha özgüvenli oynamamamızı sağlamalı. Harika gidiyoruz, çok mutluyuz" dedi.











