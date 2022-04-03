Süper Lig 'in 31. haftasında lider Trabzonspor , kapalı gişe oynanan maçta Medical Park Stadyumu'nda Beşiktaş 'ı konuk etti. Dev maç Andreas Cornelius ve Valentin Rosier'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Zorlu maçın ardından puanını 71'e yükselten Fırtına şampiyonluğa bir adım daha yaklaşırken, teknik direktör Abdullah Avcı da önemli açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli hoca, "Milli arada yeni bir hoca geldi. Beşiktaş daha önce yalnız Önder hoca döneminde Antalya maçında 3'lü oynamıştı, o nedenle Beşiktaş'a çok hazırlanamadık. Yeni hocalarının eski maçlarını analiz ettik o nedenle. Ligimizin son şampiyonu ve onun üzerine kadro zenginliği koymuş bir takım Beşiktaş. Bazen performans alamıyorsun, dalgalı bir süreç yaşadılar. Bugün dengeli, temposu yüksek ve büyük takımlara yakışan bir mücadele olduğunu düşünüyorum. İyi bir takıma karşı bu tür sonuçlar gayet normal. Maça yakışır bir mücadele oldu" dedi.

Hedeflerine artık çok yaklaştıklarını belirten başarılı çalıştırıcı, "Biz şampiyon oluyoruz. Sadece resmileşmesini bekliyoruz. Sanırım Ramazan sonunda şampiyonuz. Bayrakları hazırlasınlar, kutlamalara başlasınlar. Çifte bayram olacak. Türkiye Kupası'nı da istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Avcı maç öncesinde tribünlerde yapılan koreografi şov için de, "Taraftarımıza, hazırlıkları ve teveccühleri için teşekkür ederim. Çok güzel duygular bunlar... Çok gururlandım" yorumunu yaptı.





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