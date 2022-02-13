Süper Lig'de haftanın sonucu en çok merak edilen karşılaşmasında Trabzonspor , İttifak Holding Konyaspor 'u, Edin Visca'nın golleriyle 2-1 devirdi. Bir maçı eksik olan en yakın takipçisi Yeşil-Beyazlılar'la puan farkını 12'ye çıkartan Bordo-Mavililer'de teknik direktör Abdullah Avcı zaferi değerlendirdi.

Haftalardır şampiyonluk konusunda 'Henüz bir şey kazanmadık' diyen tecrübeli hoca ilk kez bugün biraz daha net konuştu.

Deneyimli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:

"Yine büyük adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan birisiydi. Şampiyonluğun o temiz, parıltılı ışığını mı görüyoruz? Bugün maça başlarken, burada neden olduğunu, iyi ki Trabzonspor var dedirtmenin, bu kadar puan farkı olmasına rağmen daha dominant daha baskılı çok isteyen ve bundan sonra da devam edecek olmasını bugün göstermek istedik. Bugün böyle bir oyun vardı."

"Konyaspor'un bulundukları yer bence harika. Buraya çalışarak, bir organizasyon dahilinde geldiler. Her bölgede planları var. Biz de bunlara göre çalıştık, iştahımız, arzumuz, taraftarımızla iyi şeyler çıkarttık. Daha farka da gidebilirdik aslında. Orta sahayı geçtikten sonra çok erken final pasları yapıp, yüksek nabızla geri dönünce, bu oyun bunu kaldırmaz. 2'yi bulduk ama son 5 dakika gol yedik yine de kazanmasını bildik. Trabzonspor, üstüne koyarak devam ediyor. Güzel bir haftayı geride bıraktık. Bütün buraya gelen Trabzonspor sevdalılarına bunu armağan ediyorum. Bu güzel desteklerine devam etsinler."

"Visca, Türkiye'ye transfer ettiğim bir oyuncu. Kişiliği ve oyunculuğu ile gelişen bir oyuncu. Başakşehir'de çok önemli işler yaptı. Şampiyonluk için kalite şart, ben bunları yaşadım. Birisi diyebilir 'Puan farkı var, Visca'yı almayalım' ama öyle değil. Kalite lazım."

Öte yandan Avcı mücadele sırasında tribünde bulunan Eyüp Yavuz isimli taraftarın geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybettiğini ve ailesinin acısını paylaştıklarını kaydetti.















