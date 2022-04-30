Süper Lig'de 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Avcı, sezonla ilgili kısa bir değerlendirme yaparak, oynadıkları oyunun herkes tarafından takdir topladığını söylerken, geçen sezon Beşiktaş 'ın şampiyonluğu kutladığı anda futbolcularına gelecek sezon kendilerinin şampiyon olacağını söylediğini ve bunu başardıklarını ifade etti.

Abdullah Avcı, beIN Sports kameralarına konuşurken, bordo mavili takımın futbolcuları su şişeleriyle gelerek teknik direktörlerini ıslatarak kutlama yaptılar.

İşte Abdullah Avcı'nın değerlendirmeleri:

Çok karışık duygular içerisindeyim. Neyi yaşadığımı bilmiyorum. Büyük bir yük. Yarın ne hissedeceğim bilmiyorum. Geçen sene göreve geldiğimizde son maç, Gençlerbirliği maçı sonrasında Beşiktaş şampiyonluğa seviniyordu şöyle bir baktım ve oyuncularıma biz gelecek sene şampiyon olacağız dedim. Haziran ayında çalışmalara başladık, o günden itibaren üstüne koyarak devam ediyoruz.

En zor rakibe karşı oynadık. Oyun planları olan bir takımla oynadık. Onlara saygı göstermek lazım. İyi bir enerji yakaladık. İyi bir aileyiz. Yaşadığımız deneyimler doğru kararlar almamızı sağlıyor.

Bugün yarıştığımız, ligin domine takımları, şampiyon olan takımları. Bu sene Trabzonspor'a karşı herkes saygı gösterdi. Fenerbahçe 'nin başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi oyuna saygı gösterdi.

Bugün biz şampiyon olduk. Önemli olan bunu devam ettirmek.

Bir tribün kültürü oluşacak diyorum. Ertuğrul Doğan, benim buraya gelmemde desteği olan. Bize çok büyük destek sağladı. Bana ve ekibime sağladığı ortam için ona ayrı bir parantez açıyorum. Çalışan personeller inanılmaz emek sarf ediyorlar. Bütün camiaya hayırlısı olsun. Herkese çok teşekkürler.

Birkaç gün dinleneceğiz. Çünkü dışarıda bir kupa daha var.



