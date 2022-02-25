Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Şampiyon gibi oynamalıyız

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig 'in 27. haftasında oynayacakları Kayserispor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

İyi hazırlandıklarını kaydeden tecrübeli hoca şu ifadeleri kullandı:

"Taraftarımıza, Trabzonspor sevdalılarına her taraftan buraya geldikleri için teşekkür ediyorum, pozitif destekle devam etsinler. Kayserispor son senelerde en iyi dönemini geçiren, yukarıya doğru seyreden bir takım. Deneyimli ve bu işe kafa yoran bir hocaya sahipler. Geçen hafta başka oyun, bu hafta başka oyun oynayacağız. Rakibin güçlü konu başlıkları var. En önemlisi geçiş takımı. Bu geçişe dikkatli olmamız lazım. Topa sahip olup, rakip sahada olacağız. Kayseri kenar ortalardan sonuç alan bir takım ama aynı zamanda vurduran da bir takım. Çalıştık bunlara. Topa sahip olmak istiyoruz. 5'li, 6'lı hatlar oluşturmalarını sağlamak istiyoruz. 14 puan önde olabilirsin ama her maç hedef, şampiyonluğu garantilesen de şampiyon gibi oynamak lazım. Hücumu da savunmayı da doğru yapan bir takım olmak istiyoruz. Kolay olmuyor hiçbir maç, bugün de olmayacak."