UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Trabzonspor , 4-0'lık görkemli Monaco zaferinin ardından Kızılyıldız deplasmanına gitti. Fırtına, Sırbistan'da rakibine diş geçiremedi, Kızılyıldız sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

'Gol atacakken...'

Son düdüğün ardından Bordo-Mavililer'in teknik direktörü Abdullah Avcı oldukça üzgündü. Mücadeleyi değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, "Elimizdeki fırsatları kaçırdık. Oyun istediğimiz gibi başladı. Oyunun bütününde aslında fırsatlar vardı. Direkten dönen 2 top var, topa daha çok sahiptik, çok fazla bir şey vermiyorduk. Bireysel hata... Tam gol öncesi direkten dönen net fırsat var. Dönüşünde gol atacakken final pasını veremedik, ardından faul yapmadık ve kenardan, çalıştığımız yerden gol yedik. Bütün hamleleri yaptık ama çeviremedik" dedi.

'Avrupa'da kazanmak önemli...'

Önlerine bakacaklarını söyleyen Avcı, "Kazanmak için gelmiştik. Kazanmak için fırsatlar vardı. Oyunun karşılığı bu değildi. Futbol böyle bir oyun. Bunun içinde bunlar var. Bireysel performans, bazen detay, bazen anlarda yapamadıklarımız diye özetleyebiliriz. Bundan sonraki hesaplara bakacağız. Avrupa Ligi'ndeki bir ufak detay, devam etme sırf bize bağlı değil. Sonrası Konferans Ligi nasıl olabilir. Avrupa'da maç kazanmak önemli. Buradan çıkardıklarımıza bakacağız" açıklamasında bulundu.



