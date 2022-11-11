Süper Lig 'in 14. haftasında MKE Ankaragücü- Trabzonspor 'la kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesinde Bordo-Mavililer'in hocası Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

'Ömer Erdoğan oyun kalitesini yükselten teknik adamlardan birisi...'

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak sözlerine başlayan tecrübeli çalıştırıcı, ""Dün 10 Kasım... 84. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Paşa’yı hasretle, saygıyla anıyoruz. Dünya Kupası öncesi son maçımızı oynayacağız. Yeni neslin çıkış yapan teknik adamlarından Ömer Erdoğan rakbimiz. Ligde antrenör kalitesinin ve oyun kalitesinin yükselmesini sağlayan teknik adamlardan bir tanesi. Bir oyun kurma planları var. Buna karşılık biz 3. bölgede nasıl baskı yapacağız. 2. bölgede ne yapacağız ona çalıştık. Arkaya koşu yapan oyuncuları var. Bizde oyunun belli alanlarında topa sahip olacağız" dedi.

'Trabzonspor vazgeçmeden devam edecek'

Dünya Kupası arasının kendilerine iyi geleceğini dile getiren Avcı, "Çalıştığımız opsiyonlar var. Araya girerken 14 oyuncu milli takıma gidecek. Trabzonspor vazgeçmeden devam edecek. Aranın bize son derece iyi geleceği süreç var. 2 sakat oyuncumuz dönecek. Bugün bütün oyuncuların oyunun içinde olmasını istiyorum. Son haftada oynadığımız oyunlar çok iyi.Bu oyunu biraz daha sürdürülebilir hale getirmek ve onun üzerinden sonuç almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Başarılı teknik adam Eryaman Stadyumu'ndaki saha zeminin ise çok iyi olmadığını sözlerine ekledi.







