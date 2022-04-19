Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Mutlu sona az kaldı!

Trabzonspor , Ziraat Türkiye Kupası yarı finali ilk maçında Kayserispor'u 1-0'la geçti. Andreas Cornelius'un tek golüyle gülen Bordo-Mavililer 4 maçlık galibiyet hasretine de son verdi. Karadeniz ekibinin teknik direktörü Abdullah Avcı da karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendirdi.

Mutlu sona az kaldığını söyleyen ve şampiyonluğu müjdeleyen tecrübeli hoca, "Kayserispor, buraya gelirken ligde rahatlamış, kupayı hedef koymuş ve Fenerbahçe ile Beşiktaş 'ı elemiş bir takım. Burada da çok fantastik bir maç oynadık. 2-0'dan geri döndüğümüz maça göre hazırlandık. Beni mutlu eden şu; Karagümrük maçında da böyle olmuştu, oyunu domine eden, forse eden, oyunun hep içinde olarak kazanılması beni mutlu etti. Çok geçiş vermedik. Faullerden, duran toptan rakip bir şeyler yapmaya çalıştı. Ama hep oyunun içinde kaldık. Son dakikaya kadar kovaladık. Oyun olarak bunun içinde kalmak, hiç sallanmadan devam etmek çok güzel. Lig kupa, bugün yanlış biliyorsam 41. resmi müsabakayı oynadık. Oyun olarak sallanmadık" dedi.

Taraftara da mesaj gönderen Avcı, "Taraftara teşekkür ediyorum. Bu oyuna sadakat gösteriyorlar. Destekliyorlar, sabırlılar. Bu yolculuğa beraber çıktık. İki kupa da bizim için hedef ve ikisine de birlikte gidiyoruz. Genelde birlikte sevindik, üzüntümüz yok gibi, koskoca bir sezonda. O desteklerini, enerjilerini, sabırlarını, en ufak kaygıları olmasın. Burada hep beraber sevineceğiz. El ele tutuşacağız. Bu desteklerine devam etsinler. Yolun sonuna doğru geldik. Mart’ta niye olamadık diye üzülmesinler, Nisan ayındayız. Mutlu sona az kaldı. Bizim elimiz güçlü, kulübemiz güçlü, oyunumuz güçlü. Onun için bir ayağı bitti, biraz daha var. İyi bir takıma karşı orada oynayacağız. Bugün bir avantaj yakaladık, ondan sonrası devam edecek" yorumunu yaptı.

Sezon boyunca şanssızlıklar da yaşadıklarını kaydeden başarılı çalıştırıcı, "Son 2-2,5 aydır sıkıntı yaşadık. Sakatlıklardan dolayı.. Bugün Antony’in belki sakatlığı olabilir. Hamsik gibi bir oyuncudan 2 ay faydalanamadım. Savunmannın merkezi ve sol bekte 8 oyuncu kullanmak zorunda kaldım. Oyuncularla çok iyi aile ortamı var. Neden oynatmıyorsam, bire bir fikir alışverişi yapan samimi ortamımız var. Bu şekilde devam ediyor. Herkesin ortak tutkusu, Trabzonspor’un şampiyonluğu, kupalar almak" ifadelerini kullandı.

Anthony Nwakaeme'nin sakatlığına da değinen Abdullah Avcı, "Djaniny için problem olduğunu düşünmüyorum. Onun gözüyle ilgili sıkıntısı vardı ve yarın idmanda olur. Nwakaeme'nin durumu ise yarın MR sonrası ortaya çıkar. Şu an tam net olarak bir şey söylemek doğru değil. Sağlık kurulu açıklama yapacaktır" diye konuştu.



