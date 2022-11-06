Ligde son olarak Sivasspor 'u 1-0 yenerek moral depolayan Fırtına, UEFA Avrupa Ligi'ne de Ferencvaros galibiyetiyle veda edip, UEFA Konferans Ligi'ne merhaba demişti.

Bordo-Mavililer lige de Konyaspor maçıyla döndü. Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor sahasında Konyaspor'u konuk etti. Yeşil-Beyazlılar karşısında 27. dakikada 2-0 öne geçen Karadeniz ekibi, 90 dakika sonunda Akyazı'dan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

'Maçın kopacağı bölümde..'

Mücadelenin ardından da Fırtına'nın teknik patronu Abdullah Avcı karşılaşmayı değerlendirdi. Sonuçtan memnun olmadığını kaydeden tecübeli hoca, "Oyunun başı ve ortasında baskılar, topu kazanma, oynama, 2-0'ı yakalama... Her şey harika gidiyor. Rakibe hiçbir şey vermiyoruz. 2-0 iyi skor. Devre bitiyordu, 8 dakika uzatma vardı. Maçı koparacağın bölümde 2-1 ile içeri gidiyorsun. Bizim gibi takımın böyle gol yememesi gerekiyor. Eline çarptı mı, çarpmadı mı bilmiyorum ama golü verdiler. VAR'dan baktılar" dedi.

'Sonuç alabilirdik'

Üzgün ve yorgun olduklarının altını çizen Avcı, "Konyaspor iyi bir takım, bunu kabul ediyoruz ama sonuç alabilirdik, puan kaybettik, üzgünüz. Cezalılar, sakatlar var. 21 maç oynadık, 22'inciyi oynayıp araya gideceğiz. Bugün genel olarak pozisyon vermedik ama maç berabere bitti, üzgünüz. Trabzonspor içeride berabere kalıyorsa iyi sonuç değil, hele 2-0'dan 2-2 hiç iyi değil" ifadelerini kullandı.

'Bartra hastaneye gitti'

Karşılaşmanın son anlarında başına darbe alan ve yerde kalan Marc Bartra'yla ilgili de bilgi veren başarılı çalıştırıcı, "Marc Bartra hastaneye gitti. Başı dönüyor" yorumunu yaptı.



