Süper Lig 'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Bordo-Mavililer direkt rakibi Medipol Başakşehir'in, Sivasspor 'a 2-0 kaybetmesi sonrasında kazansaydı lider olacaktı. Ancak Karadeniz temsilcisi, Paşa'yla golsüz berabere kalınca fırsat tepti. Maçın ardından konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı hem oyuncularını eleştirdi, hem de taraftara mesaj gönderdi.

'İstediğimizi oynayamadık'

Kötü oynadıklarını kaydeden tecrübeli hoca, "İlk yarıda hiç istemediğimiz bir oyun vardı. Rakibe pozisyon vermedik ama biz de istediğimiz oyunu oynayamadık. İlk yarıyı tamamen çöpe attık. Kimsenin kendini ispatlamaya ihtiyacı yok. Takım olmaktan uzaktık. İkinci devrede oyun daha baskılı oynandı, rakip sahada oynadık. Ben oyunun yine de daha iyi olmasını bekliyorum" dedi.

'Kendisini ispatlamış isimler burada'

Oyuncularını isim vermeden eleştiren Avcı, "Oyuncu oyun aklına sahip olacak, kendisini ispatlamayacak, zaten ispatlamış isimler burada. Pas atman gereken yerde şut atmak falan ispat için... Bugün kazansak da bunu söyleyecektim. Fırsat da vardı. Kazansak lider olacaktık. Ben, ekibim, oyuncu grubu özeleştiri yapacak" ifadelerini kullandı.

'Protestonu maç sonunda yap'

Taraftara da seslenen Abdullah Avcı, "Sitem değil bu, bir rica. Biz geçen sene taraftarımızla beraber savunma ve hücumu beraber yaparak şampiyon olduk. Bugün Trabzonspor iyi değil diyorlar ya biz de özeleştiri yapıyoruz ama bugün kazansak lider olacağız. Çıkan ve giren oyuncuya protesto var. Maç bitiminde protestonu yap. Maç içinde bana da yapıldı. Oyuncu özgüvenini kaybetti. Biz geçen sene şampiyon olurken onlarla olduk. Sonuna kadar maçta desteğini ver, sonrasında kazanamazsak yap. Ben de eleştireceğim zaten. Onlardan ricamdır. Fırsatlar yine gelecek. Şehrin ve takımın birliğe ihtiyacı var. Kaybettiğimiz bir şey yok. Perşembe gününe en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız" yorumunu yaptı.







