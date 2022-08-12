Trabzonspor sezona çok iyi başladı... Son şampiyon önce Süper Kupa'da Sivasspor 'u yıktı, zaferi yaşadı, ardından Süper Lig 'e de İstanbulspor galibiyetiyle girdi ve bugün de Hatayspor'u 1-0 yenerek 2'de 2 yaptı. Bordo-Mavililer'in hocası Abdullah Avcı da hem karşılaşmayı değerlendirdi hem 40. dakikada kolu kırılan Edin Visca hakkında konuştu hem de salı günü Şampiyonlar Ligi Play-Off'unda karşılaşacakları Kopenhag maçına değindi.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamalarından satır başları:

"Bu ligde kolay maç yok. Her rakibin planları var. Kazanmak son derece değerli. Taraftara çok teşekkürler, şampiyon taraftar kaldığı yerden devam ediyor. Onlara çok teşekkür ediyorum 2 maç 3 gol 6 puan, gol yemeden devam ediyoruz. Ancak şüphesiz ki daha iyisini yapmamız lazım."

'Kopenhag'dan iyi oyunla döneceğiz'

"Şu ana kadar hedeflerimize ulaştık. Şimdi önümüzde Kopenhag maçı var. Oralarda yarışmak, maddi ve manevi olarak kulübe katkı sağlamak çok önemli. Yarın hazırlıklara başlayacağız, umuyorum iyi olacak. Rakiple ilgili çalışmalar, pratikler yapacağız. Oynadığımız takım, her sene Avrupa'da, Şampiyonlar Ligi'nde bulunan bir takım. Biz de Trabzonspor olarak şampiyonuz. İyi oyunla iyi döneceğiz diye düşünüyorum."

'Visca için 3-4 ay deniyor'

"Futbolcuların sakatlıkları, bunlar çok üzücü. Edin, çok iyi bir profesyon. Gerçek bir takımdaş. Kolunda kırık var. Süreyi söyleyemem. Minimum 3-4 ay bir süreçten konuşuluyor. Sürecin nasıl seyredeceğine bakacağız."



