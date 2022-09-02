Süper Lig 'in 5. haftasında Trabzonspor , Ümraniyespor engelini 1-0'la geçti. Bordo-Mavililer'e galibiyeti getiren golü Trezeguet atarken, 2 hafta sonra kazanan takımın hocası olan Abdullah Avcı da son düdüğün ardından büyük bir sevinç yaşadı.

'Dorukhan'ın durumu bağla ilgili...'

Tecrübeli hoca maç sonunda verdiği röportajda sakatlanıp oyundan çıkan Dorukhan Toköz hakkında, "Dorukhan'ın MR'ı çekilecek. Bağla ilgili bir şey var ama çapraz mı değil mi kesin değil. Bir saate daha net bir bilgi sahibi olabiliriz. Bu maalesef hayatın gerçeklerinden biri. Bizim bu oyunun güzel yanından beslenmemiz lazım. Kaçırıyoruz bazen bunları" dedi.

'Bu tip hocalar Türk futbola büyük katkı verecek'

Oyunu da değerlendiren Avcı, "Rakibimizi tebrik ediyorum, Recep hocayı tebrik ediyorum. Elindeki imkanlarla çok iyi işler yapıyor. Maç içerisinde 3-4 farklı formasyonla karşımıza çıktılar. Onlara göre bir takım formasyonlarla cevap verdik. Bu tip teknik adamlar Türk futboluna büyük katkı verecek. Bloku kırmak kolay değil. İkinci yarı gol sonrası oyunu daha erken kopara bilirdik. Özellikle ikinci yarıda daha iyi bir oyun oynadık. Bunu daha da arttırmamız lazım. Bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Oyun ve oyuncular açısından. Bu değişimi kazanarak yaşamamız gerekiyor. Bugün takımın yüzde 70'i geçen seneden olmayan oyuncu grubu. her takıma zorluk çıkaran bir takım vardı karşımızda. Biz kazandık ama daha iyi bir oyuna döneceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli hoca sözlerini şöyle noktaladı:

"Oyunu biraz daha yaymam lazım. 12-13 dakikalık oyunu 60-70'e yaymak lazım. Oyuncuılarım yeni. Korunma duyguları var, sakatlıklar var. Bu geçiş döneminde kazanmak önemliydi."















