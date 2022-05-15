Tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı'nın maç öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Harika bir sezonun sonuna doğru gidiyoruz. Hem bizim adımıza, hem Türk futbolu adına, Trabzon şehri adına. Keyifli, iyi oyunların da olduğu, fair-playin olduğu güzel bir sezonu geride bırakıyoruz. Dün kutlamalar vardı. Burada taraftara bir parantez açmak lazım. Sadece burada değil, dünyada örnek alabilecek durum oluşturdular. Dün hakikaten şaşırdık. Duygusallık da yaşadık. İnsanların, kadınların, yaşlıların, gencin bu duyguları yaşaması bizi çok mutlu etti. Bugün İstanbul'dayız, biliyorsunuz Trabzonspor taraftarı her yerde. Bugün de burayı dolduruyorlar. Özellikle kapanışı bir şampiyona yakışır iyi bir oyun, iyi bir skorla yapmak istiyoruz. Rakibin küme düşmüş olması da hiç önemli değil. Onlar da küme düşmenin verdiği rahatlıkla son haftalarda daha rahat oynuyorlar.

1-2 gün önceydi galiba, ne şarkısı söylenecek gibi düşünürken, belki benim haberim olmadan bir şarkı söylenecekti. Biraz üzerine çalıştım. Biraz benim hissettiklerim, duygusallığım. Biraz şehirle örtüşen tarafı. Bestesini yapan, söyleyen Gökhan Tepe benim iyi arkadaşım. Onun da olması bizi karşılıklı çok mutlu etti."



