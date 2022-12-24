Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: İyi oyun, iyi galibiyet!

Dünya Kupası arasının sona ermesinin ardından Süper Lig başladı. Özlenen lig dev bir maça sahne oldu. Son şampiyon Trabzonspor , lider Fenerbahçe 'yi konuk etti. Mücadeleyi Bordo-Mavililer, Maxi Gomez ve Trezeguet'in golleriyle 2-0 kazandı.





'Oyuncular cevap verdi'

Bu sonuçla Fırtına, Sarı-Lacivertliler ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Karadeniz devinde teknik direktör Abdullah Avcı zaferi değerlendirdi. Çok mutlu olduğunu söyleyen tecrübeli hoca, "22 maçlık analiz yaptık ve karar verdik. Biraz oyunu, biraz da oyuncu profilini değiştirerek kaliteyi yükseltmeye çalıştık. Bir şeye inanıyorsan, onun üstünde çalışmaya devam edersin. Arada çok tekrarlar yaptık, oyuncu buna cevap verdi" dedi.





'Güçlü ve güçsüz tarafları biliyorduk'

Sistem ve taktiğinden bahseden Avcı, "Ligin lideri ve iyi bir takıma, oyuncu kalitesi yüksek, alternatifleri olan, her türlü planı olan bir takıma karşı oynadık. Güçlü ve güçsüz taraflarını biliyorduk. Ligde ve Avrupa'da en çok faul yapan takım, az temaslı oynamamız gerekiyordu. Baskı şeklimizi değiştirdik ve iyi bir oyunla, iyi bir galibiyet aldık" yorumunu yaptı.

Başarılı çalıştırıcı sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

'Transfere değil, taraftara ihtiyacımız var'

"25 ay, 3 kupa... Bana nasıl hoşgörülü, saygı ve sevgili yaklaşıyorlarsa, Trabzonspor'a da yaklaşsınlar. Transfere değil, taraftara ihtiyacımız var. Bugün bir maç kazandık, başka bir şey kazanmadık."