Spor Toto Süper Lig 'in 32. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan lider Trabzonspor 'da teknik direktör Abdullah Avcı, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Karışık duyguları yaşadıkları haftala54rda bulunduklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, finale doğru gittiklerini belirtti.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Sonlara, finallere doğru gidiyoruz. Bir adım daha atmak, şehrimizi ve Trabzonspor sevdalılarını mutlu etmek istiyoruz. Karışık duyguları yaşadığımız haftalar. Bir 90 dakika daha var. Bu 90 dakika sonucunda buradan istediğimizi alırsak, bir 90 dakikamız daha kalıyor."



