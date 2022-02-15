Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Hepinizle gurur duyuyorum

Konyaspor karşısında aldığı galibiyetle şampiyonluk yarışında kritik bir virajı kayıpsız dönen Trabzonspor 'da yüzler gülüyor. Karşılaşmanın ardından bayram yerine dönen soyunma odasında oyunculara tek tek sarılarak tebrik eden teknik direktör Abdullah Avcı 3 puanın coşkusunu takımla birlikte yaşadı. Deneyimli teknik adam burada yaptığı konuşmada oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

'Böyle devam edeceğiz'

İşlerinin henüz bitmediğini belirten Avcı çok önemli bir avantaj yakaladıklarını sözlerine ekledi. Avcı'nın oyunculara, "Hepinizle gurur duyuyorum. Önemli bir adım attık. Böyle devam edeceğiz. Aradaki farkı düşünerek rehavete girmeyeceğiz. Her zamanki oyunumuzu oynamaya, kazanmaya devam edeceğiz. Hedefimize ulaşacağız" dediği öğrenildi.