Süper Lig 'e, İstanbulspor galibiyetiyle başlayan son şampiyon Trabzonspor 2. haftada taraftarı önünde dakikalar sonra Hatayspor'u konuk edecek.

Kritik mücadele öncesinde Bordo-Mavililer'in teknik direktörü Abdullah Avcı önemli açıklamalarda bulundu. Oyun planına değinen tecrübeli hoca, "Şampiyon taraftarımızın önüne ilk defa çıkıyoruz. Baskımız olacak. Topa sahip olacağız. İyi başladığımız ligde bugünü de kazanarak, iyi oyun oynayarak önümüzdeki hafta hem Trabzonsporumuza hem ülke futbolumuza değer katacak Şampiyonlar Ligi'ne başlayacağız. Şampiyon taraftarımız, bizim en iyi transferimiz. Hem hücumda hem savunmada en büyük desteğimiz. Biz ne kadar oyuncu alsak da onlar desteklerini verdiği sürece Trabzonspor iyi şeyler yapmaya devam edecek" dedi.

Bugün Dorukhan Toköz'ün neden kadroda olmadığını da açıklayan deneyimli çalıştırıcı, "Dorukhan bir gıda zehirlenmesi yaşadı. Doğucan ile oynuyoruz. Hedef oyuncularımızdan bir tanesi. İyi de çalışıyor" diye konuştu.

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Camianın merak ettiği transferler hakkında da konuşan Avcı, "Transferler çok net bitmeden, bitti gibi konuşmak olmaz. Stoper transferi oldu olacak gibi. Ahmetcan'ın transferi 1-1.5 aydır konuşuluyor. Avrupalı böyle oyunculara hemen yatırım yapabiliyor" ifadelerini kullandı.