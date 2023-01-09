Süper Lig 'in 18. haftasında Trabzonspor , Alanyaspor deplasmanında büyük şok yaşadı, sahadan 5-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Alanya öncesi son deplasman karşılaşması olan Karagümrük karşısında da 4-1 gibi farklı bir sonuçla yenilen Bordo-Mavililer zirve yolunda ağır yara aldı.





'Kavga etmemek büyük sorun'

Son düdüğün ardından konuşan Fırtına'nın teknik direktörü Abdullah Avcı oldukça üzgündü. Alışık olmadıkları bir süreç yaşadıklarını söyleyen Avcı, "Bugün oyunda ilk 13 dakika planı çok doğru şekilde uyguladık, baskıları doğru yaptık. 13 dakikada 3 net pozisyon yakaladık. Kırılma anlarını kendimize çevirmeliydik. Büyük takımlar reaksiyon vererek bunları atmalı. Gelen ilk iki top gol oldu. Toplamda 6 isabetli şutun 5'i gol oldu. Oyuna tepki vermemek, kavga etmemek büyük sorun, geçici durum gibi durmuyor. Karagümrük maçında 4 gol, bugün 5 gol, daha önce yediğimiz goller var. Alışık değilim" dedi.

'Her şeyi deniyoruz ama...'

Değerlendirme yapacaklarını da dile getiren tecrübeli hoca, "Girdikleri pozisyonları değerlendirdiler, Alanya'yı da tebrik ederim. Hastalıklı bir durum var. Ekip olarak birçok şeyi yapıyoruz. Formasyonu, oyunu, oyuncuyu değiştiriyoruz. Biri çıkıyor, her şey değişiyor. Değerlendirme yapmak gerekecek. Her şeyi deniyoruz çünkü. Geri dönüşler alamıyoruz, 26 maç geçici bir durum değil. 26 aydır buradayım, özel anlar yaşandı, kupalar kazanıldı. Trabzonspor tarihinde alışık olan süreçler değil bunlar. Taraftardan özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.



