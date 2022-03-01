Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Trabzonspor , Antalyaspor'la kozlarını paylaşacak. Süper Lig 'de tek yenilgisini Kırmızı-Beyazlılar karşısında alan Karadeniz ekibinde teknik direktör Abdullah Avcı zorlu mücadele öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

İyi hazırlandıklarını kaydeden Avcı, "Antalyaspor, ligin ilk yarısında değişik oyun formasyonunda oynayan bir takımdı. Devre arasında formasyonu değiştirdiler. Kadro kalitesini de arttırdılar. Nuri hocayla birlikte sahada bir organizasyonu olan ve çıkışta olan bir ekiple oynayacağız. Ancak Trabzonspor, bu kupayı çok aldı. En son iki sene önce aldı. Bu sene özel bir sene. Ligde nasıl iyi gidiyorsak, kupa da Trabzonspor için her zaman önemli hedeflerden biridir" dedi.

Kadro tercihini de değerlendiren tecrübeli hoca, "Hafta sonu çok yüksek şiddetli bir maç oynadık. Yüksek şiddette koşuların, kilometrelerin tavana vurduğu bir maçtı. Oyuncuların genel fiziksel ve zihinsel durumuna göre ve rakibe göre böyle tercihte bulunduk. Taraftarlara, gönülden verdikleri destek için teşekkür ederim. Sabır gösteriyorlar, destek oluyorlar. Onların bize hücumda ve savunmada verdikleri destek çok önemli. Harika gidiyor her şey" ifadelerini kullandı.







