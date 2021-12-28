Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Harika bir sene oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Trabzonspor , Boluspor'u, Fode Koita'nın tek golüyle 1-0 devirdi ve adını bir üst tura yazdırdı.

Maçın ardından konuşan Bordo-Mavililer'in teknik direktörü Abdullah Avcı, "Beklediğim gibi zor bir maç oldu. Boluspor, kendi liginde oynadığı oyunun karşılığını puan olarak alabilmiş değil. Biz bunu analiz ederken gördük. Kendi açımızdan baktığımda, ilk yarının sonu, genel olarak oynamayan oyuncuların olduğu ağırlıklı bir takım oluşturduk oyun ve performansı görmek açısından. Bunlar zordur. Trabzonspor adına harika geçen bir sene oldu. Bunu kazanarak bitirdik" dedi.

Transfer için de konuşan tecrübeli hoca, "Ara transferler maddiyat ve zaman açısından kolay olmuyor. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Edgar ve Gervinho sezonu kapattılar. Gervinho yerine Kouassi'yi aldık. Edgar'ın yerine bir oyuncu alacağız. Deneyimli, tecrübeli... Ara yok, lig sıcak devam ediyor. Oynamış oyuncu ağırlıklı tercihimiz olacak. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.







