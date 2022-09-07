Trabzonspor yarın UEFA Avrupa Ligi H Grubu'da Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Deplasmanda oynanacak mücadele öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı basın toplantısı düzenledi.

'33 kere şampiyon oldular'

Zor bir rakiple kozlarını paylaşacaklarını kaydeden tecrübeli hoca, "Avrupa Ligi'nin ilk ayağı yarın başlayacak. Rakibimiz Macaristan’ın en köklü, 33 kere şampiyon olmuş takımı. Bu sezon 13 resmi maça çıktılar. 27 yaş ortalamasına ve geniş kadroya sahipler. Ön tarafta hareketli oynayan oyuncuları var. Savunmadan, pas yaparak çıkmaya çalışıyorlar. Bizde bunun üzerinden dün Trabzon’da rakibin oyun planlarına karşı, çözüm noktalarını çalıştık. Stat ve ortam da son derece güzel gözüküyor. Bizi güzel bir maç bekliyor" dedi.

'iyi başlangıçla dönmek istiyoruz'

Hedeflerden de bahseden Avcı, "Avrupa Ligi çok değerli. Hem ülke hem de Trabzonspor adına... Önümüzdeki senelere daha iyi bakmak için kazanarak başlamak ve gruptan çıkmak istiyoruz. Yeni gelen oyuncuların adaptasyon sürecinin iyi geçtiğini düşünerek, oyunun başından sonuna kadar anları süreleri iyi oynayarak, iyi bir başlangıç yaparak dönmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.











