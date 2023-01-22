Süper Lig 'de 19. haftada Bordo-Mavililer sahasında İstanbulspor'u 4-0 gibi rahat bir skorla geçti. Trabzonspor 'a zaferi getiren golleri Yusuf Yazıcı, Marc Bartra, Anastasios Bakasetas ve Trezeguet attı. Bu sonuçla Karadeniz devi puanını 35 yaptı ve zirve yarışından kopmadı.

'Oyunun böyle başlayacağını biliyorduk'

Akyaz'da taraftarı önünde tam 35 maçtır yenilmeyen Fırtına'da teknik direktör Abdullah Avcı oyunu değerlendirdi. Tecrübeli hoca, "Oyunun böyle başlayacağını biliyorduk. İlk yarı itibarıyla topa yüzde 75'lerde sahip olduk ama pasın şiddetini, formasyondaki neyi planladıysak bunları daha hızlı uygulamamız lazım. Yardımcı koşular, oyunun yönünü değiştirmeler, oyunu hızlandırmalar... Bunları yapmalıyız" dedi.

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Avcı şöyle devam etti:

"Rakibin planı doğru plandı. İlk yarıda soyunma odasında oyunun hızlanmasını, pasın hızlanmasını istedim. Oyun farka gitti. Kazanmak, kazanma alışkanlığı yakalamak önemli. Oyun 0-0 ve 1-0 gittiği sürece rakip hep oyunun içinde oluyor. Tüm oyuncularımı kullanmaya çalıştım, onlar da iyi cevap verdi. Doğru zamanda iyi bir galibiyet aldık. İstanbulspor'a başarılar diliyorum."

'Trabzonspor güzel şeyler yaşatacak'

Medical Park Stadyumu'nu dolduran taraftara da seslenen başarılı çalıştırıcı, "Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Trabzonspor'a desteklerine devam etsinler, sonuna kadar oyunun içinde olsunlar. Trabzonspor onlara güzel şeyler yaşatmaya devam edecek" yorumunu yaptı.

'Ne konuştuğumuz aramızda...'

Maç başında Fatih Tekke ile olan diyaloğu sorulması üzerine ise Abdullah Avcı, "Oyuncu olarak hocayı çok seviyorum. Şampiyon olduğu gün ertesi gün beni aradı telefonla. Ne konuştuğumuz bizim aramızda kalsın" ifadelerini kullandı.