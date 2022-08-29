Süper Lig 'in 4. haftasında dolu tribünler önünde Trabzonspor , Galatasaray 'ı konuk etti. Önce Antalyaspor yenilgisi, ardından Kopenhag darbesini yiyen Fırtına, Sarı-Kırmızılılar karşısında da 'şampiyon' görüntüsünden oldukça uzaktı.

Abdullah Avcı da golsüz sona eren dev maçın ardından özeleştiri yaptı. Tecrübeli hoca, "İçerde son ana kadar kazanmak için her şeyi denedik. Kısır ve taktiksel olarak tatmin etmeyen maç. Bu bir özeleştiri. Bizim adımıza pas hatalarının olduğu maç. Daha fazla topa sahip olmamız gerekiyordu. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Futbolda bu da var. Sakatların iyileşmesini temenni ediyoruz. 24 günde 6 maça çıktı. Maçtan memnun değilim. Kazanabilirdik ama bunu yine söylememem gerekiyordu" dedi.

Avcı şu ifadelerle sözlerini noktaladı:

"Eksik çıkılan bir derbi. 11'in 5 tanesi bizimle değildi. Derbi iyi değildi. Takstiksel anlamda da iyi değildi. Pas hatalarımız fazlaydı. Galatasaray'dan daha çok koştuk ama doğru koşu değildi. Galatasaray daha net pozisyonlara girdi."

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