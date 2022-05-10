Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı: Finale kalmak istiyoruz

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Kayserispor'a konuk olacak olan Trabzonspor 'da teknik direktör Abdullah Avcı, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Kyaserispor'un Fenerbahçe ve Beşiktaş 'ı elediğinin altını çizen Abdullah Avcı, "Kayserispor, bu sezonu iyi geçirdi. Kupada Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı elediler. Oynadığımız maçlar denk geçti. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Oynadığımız maçlar üzerinden de hazırlandık. Yüksek konsantrasyonla oynayacaklar. Biz, ilk hedefimiz olan şampiyonluğa ulaştık. İkinci hedefimiz Türkiye Kupası için de finale kalmak istiyoruz." sözlerini dile getirdi.

"Trabzonspor'un olduğu yerde hedef vardır"

Türkiye Kuapsı'nı 10. kez kazanmak istediklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Trabzonspor'un, 9 tane Türkiye kupası var. 10'uncu hedefimiz. Trabzonspor'un olduğu yerde hedef vardır. Geldiğimizden bu yana Süper Kupa, lig, önümüzde de kupa var. Ne varsa önümüzde, bunu, oyun, oyun kalitesi ve beraber hareket ederek almaya çalışacağız" dedi.



