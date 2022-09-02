Süper Lig 'in 5. haftasında Ümraniyespor'la kozlarını paylaşacak olan Trabzonspor 'da mücadele öncesinde Bordo-Mavililer'in teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

Önemli bir maça çıkacaklarını kaydeden Avcı, "22 ay evvel ayrılık Recep hoca ile. İkimiz de çok güzel şeyler yaşadık. İnsan kalitesi yüksek, gelişime açık, harika bir insan. 4 maçta mağlubiyeti hak etmedi. Öyle oyunlar oynuyor. Oyun organizasyonları var. Hayatım boyunca dost kalacağım biri. Bugün ciddiye almamız gereken bir maç. Enerjimiz ve konsantrasyomuz yüksek. Geçen hafta yaptığımız pas hatalarını yapmamamız gerekiyor. Kadro kalitesinde zaman zaman sıkıntı yaşıyoruz ama bugün daha iyiyiz" dedi.

Maxi Gomez ve Umut Bozok'un fizik durumlarını yorumlayan tecrübeli hoca, "Cornelius'a teşekkür ederim. Harika bir profesyonel, gelişi de gidişi de çok şık oldu. Evet, transferler yaptık. Hepsi oynayacak durumda. Bugün oyunun gidişatına göre, oyuna göre değerlendirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.



