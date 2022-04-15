Süper Lig 'in 33. haftasında Trabzonspor , sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Son 4 haftada galibiyet alamayan bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Hiçbir şey kaybetmediklerini, şampiyonluk için ihtiyaçları olan 5 puanı 4'e indirdiklerini ve takımda stres oluşmadığını belirtti.





İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

İlk yarıda dengeli bir oyun vardı. İlk yarının sonunda taçtan geçiş yedik, sonrasında frikik oldu ve golü yedik.

İkinci yarıda tamamen bir şampiyon gibi oynanan bir oyun vardı. Baskı kuruldu, her türlü şutu, kenar ortayı denedik. Oyun içinde bunlar var. Özellikle ikinci yarıdaki oyun bir şampiyonluk oyunu. Bugün kaybetmedik. 5 puan lazımdı, 4 puana düşüyor. En ufak bir kaybımız yok. İkinci yarıdaki oyun beni çok tatmin etti. Ufak detaylar. Bunu değerlendiremedik. Yoksa yolumuza devam ediyoruz.

Biz bir şey kaybetmedik. Stres de oluşturmuyor. Bizim takım kaliteli bir takım. Senenin 33. haftasına kadar sallanmadık. İlk defa üst üste beraberlik oluyor. Zor meşakkatli yollar kolay yollar değiller. Bu kredileri başından beri onun için aldık. Bizim kaybettiğimiz hiçbir şey yok. Böyle bir algı yok. Taraftarlarımıza baskı kurduğumuz anlardaki destekleri için teşekkür ediyorum.