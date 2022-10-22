Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: En iyisiydi!

Süper Lig 'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Sivasspor 'u konuk etti. Bordo-Mavililer, Marek Hamsik'in attığı tek golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

'Zor bir takımla oynadık'

Süper Lig'de iki maçtır kazanamayan Fırtına'da alınan bu galibiyet takıma büyük moral oldu. Teknik direktör Abdullah Avcı da karşılaşmanın ardından oldukça mutluydu. Oyunu değerlendiren tecrübeli hoca, "İki senedir çok rekorlar kırdık. Bir gün onları bir araya toplayacağım. İç sahada 30 maçtır kaybetmiyormuşuz. Ligin en zorlu takımlarından birisiyle, son üç haftadır çıkış yapan bir takımla oynadık. Direkt oyunları, kenar oyunları olan, fiziksel teması olan takımla oynadık. Bu sezon 17 ya da 18. resmi maçımızı oynadık. En iyi 15 dakikayı oynadık, oyun başlangıcında. Golü de bulduk, rakibin kaybedecek bir şeyi yoktu. İlk yarıda bir geçişten, sonra ofsayt olan bir de direkten dönen pozisyonları var. Savunmada dar, hücumda geniş olmayı zaman zaman kullandık" dedi.





'Aksiyonlu değil, dengeli oyunlar lazım'

Oyuncularını tebrik de eden Avcı, "İkinci yarıda biraz daha final paslarını ve vuruşlarını yapmak istedik. İkinci yarıda pozisyon da vermedik. Alınan 3 puanın değeri ilerde daha çok anlaşılacak. Aksiyonlu değil daha dengeli oyunlar oynamak lazım. Her gün daha ileriyle gidiyoruz. Bazen oyun, bazen oyuncu olarak eksiklerimiz var. Sivasspor'a başarılar diliyorum"

'Visca'yı görünce moralim düzeldi'

Kolu kırılan ve sahadan bir süredir uzak kalan Visca'yla ilgili de konuşan başarılı çalıştırıcı, "Tesiste Visca'yı görünce moralim düzeldi. Bruno ile Visca sanırım Kasım ayında bizimle beraber olacak. Her şey iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.







