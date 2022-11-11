Spor Toto Süper Lig 'in 14. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Trabzonspor 'u konuk etti. Zorlu randevunun ilk yarısı golsüz tamamlanırken, ikinci devrede goller arka arkaya geldi. 70'te Enis Bardhi, Bordo-Mavililer'i 1-0 öne geçirdi. 4 dakika sonra Tolga Ciğerci penaltıdan skoru eşitledi, mücadele 1-1 berabere bitti.

'Tatsız, tutsuz bir oyun vardı'

Ligde çıktığı son 5 maçta 4 beraberlik alan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı mücadeleyi değerlendirdi. Oyuncularının performansından memnun kaldığını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "İlk yarı iki takım adına da karışıktı. Tatsız, tuzsuz bir oyun vardı zeminin de sayesinde. İkinci yarı oyunu kontrol ettik ve golü de bulduk. Ancak çok çabuk gol yedik. Kazanmak için geldik ama 1-1 bitti. Oyuncuların performansından memnunum" dedi.

'Arada değerlendirmelerimizi yapacağız'

Gelecek adına umutlu konuşan başarılı hoca, "Bu bir devre arası değil aslında. 13 maç oynadık ligde, toplamda da 22 maç. Verilen arada değerlendirmelerimizi yapacağız. Şimdiye kadar çok iyiyiz diyemem ama çok da kötü değiliz. Zaman zaman çıkışlarımız oluyor. oyuncu Dünya Kupası'na gidiyor ancak toplamda 14 oyuncumuz milli takımlara gidiyor. Dünya Kupası'ndan umarım herkes keyif alır. Dönüşlerde durum değerlendirmesi yapacağız. Umarım Dünya Kupası'nda topun oyunda kaldığı ve güzel oyun konuşulan bir süreç yaşarız.





Avcı basın toplantısında yaptığı konuşmasında, Ankaragücü’nün Teknik Direktörü Ömer Erdoğan bir değişimin içine girdiğini aktararak, “Oyun kurmaya çalışıyorlar. Merkezde orta sahada çok hareketli rotasyonlu oynuyorlar. Önde de hareketli ve rakip arkası koşu yapan oyuncuları var. Biz burada üçüncü bölgede nasıl baskı yapacağız duran oyunda, akan oyunda ikinci bölgede neler yapacağız ve topa sahip olduğumuzda da hangi organizasyonları yapacağımızı çalıştık. Bazen çalıştığınızın karşılığı olamayabiliyor. Şöyle; zemin bir kere çok kötü. Futbolun kalitesini daha iyi artırabilmemiz için genel olarak bunun üzerinde yoğunlaşmak gerekiyor. İki takım adına da kötü. İki takım da oynamaya çalışıyor çünkü. Bunun kalitesini artırabilmek için bu zeminlerin daha standart hale gelmesi gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

“Kazanmak için gelmiştik ama gerçekleşmedi”

İlk yarıda ne MKE Ankaragücü’nün ne de Trabzonspor’un üstün geldiğini dile getiren Avcı, “Dalgalı bir oyun. Topun havada dolaştığı, aksiyonun olduğu, birisinin bireysel hata yapması ve ikinci topun kimin aldığı, duran toptan bir şey çıkar mı gibi bir oyun vardı. Sonra biz bir hamle yaptık ikinci yarıda. İkinci yarı itibarıyla oyun bizim elimize geçti. Hem topa sahip olarak oynadık hem de hücum hamleleri yaptık. Doğru zamanda da golü bulduk. Golden hemen sonra duran top, korner arkasından da penaltı. Belki oyun 3-5 dakika daha devam etse başka bir hamle yapacaktık. Sonra oyun 1-1’e geldi. Tekrar denedik kazanmak için. Kazanmak için gelmiştik ama bugün itibarıyla bu gerçekleşmedi” değerlendirmesini yaptı.

“Ankaragücü taraftarı senelerdir taraftar kültürünü çok etkin bir şekilde kullanıyor”

Trabzonspor taraftarına teşekkür ettiğini belirten Avcı, “Her zaman ve her yerde takımlarını destekliyorlar. Ankaragücü taraftarına da parantez açmak lazım. Onlar da senelerdir taraftar kültürünü çok etkin bir şekilde kullanıyor. Onları tebrik etmek lazım” dedi.

Avrupa kupaları, Süper Kupa ve lig olmak üzere 22 müsabakayı bugün itibarıyla bitirdiklerini hatırlatan Avcı, “5 haftalık bir süreç var. Bu bir ara değil. Devre arası daha olmadı. Biz bu arada özellikle 22 maç artı lig sürecinde oyun-oyuncu üzerinden swap analizi yapacağız. Artılarını eksilerini, güçlü güçsüz yanlarını masa üzerine yatıracağız. Biraz oyundan toptan futboldan uzak kalıp bir haftalık süreçte tekrar enerjimizi yukarı çekip bu analizleri yapıp arada tekrarlarımızı yaparak planlarımızın ve oyuncumuzun üzerinden bir daha geçerek tekrar ilk devrenin sonuna kadar 18. maça kadar duruma bakıp genel değerlendirme takım üzerinden yaparız” ifadelerini kullandı.

“Trabzonspor’un olduğu her yerde yarış vardır”

Avcı, şöyle devam etti:

“Trabzonspor’un olduğu her yerde yarış vardır. Bugün Trabzonspor ligde yarışacaktır. 13. hafta bazı takımlar dalgalanır. Bizi şöyle tarif edeyim: İyi miyiz? Değiliz. Kötü müyüz? O da değil. Böyle arada giden bir durumumuz var. Bunu daha yukarı nasıl çekebiliriz konusunda fiziksel, taktiksel ve zihinsel olarak tüm çalışmalarını oyun-oyuncu üzerinden yapacağız.”

“Her yarışın içinde olacağız”

Trabzonspor’dan 14 oyuncunun milli takımlara gittiği bilgisini veren Avcı, “Dünya Kupası’na gidenler var. Bu süreci Trabzon-Antalya kamp sürecini çalışarak en iyi şekilde geçirip tekrar Trabzonspor yarışacaktır. Avrupa kupasında varız. Türkiye Kupası başlayacak. Ligdeyiz. Her yarışın içinde olacağız. Bunun için sabırlı ve her zaman daha iyisin yaparak var olan kalitemizi daha iyi yansıtmaya çalışacağız” diye konuştu.

“Çok oyuncuya ihtiyacımız yok”

Sakatlanan oyuncularını basın toplantılarında dile getirmediğini savunan Avcı, “Ancak, üç oyuncum sezon başı oynayan banko oyuncum. Edin Visca, Bruno Perez ve Dorukhan devreye kadar bizimle değil. Hatta Dorukhan sezonu kapattı. Bunlar bizim 11’imizde oynayan üç oyuncumuz. Bruno ve Visca bizim için yeni bir transfer olarak arada bizim takımımıza katılıp kalitemizi daha yukarı çekecekti. Kadro kalitemiz var. Çok oyuncuya ihtiyacımız yok. Aslında oyunu daha iyi nasıl yapabiliriz konusunu takımımız bütçesine göre, yabancı sayısına göre değerlendirmesini yapacağız” dedi.