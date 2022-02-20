Süper Lig 'in 26. haftasında Trabzonspor deplasmanda Aytemiz Alanyaspor 'u 4-0 gibi farklı bir skorla geçti. Zaferin ardından Bordo-Mavililer'in teknik direktörü Abdullah Avcı çok mutluydu.

Zor bir maçtan keyifli bir 3 puan çıkardıklarını belirten tecrübeli hoca, "Alanyaspor lige çıktığından itibaren transferdeki doğru tercihleriyle dikkat çeekn, oyun hafızasını kaybetmeden geliştirerek, Avrupa Kupaları'nı hedef koyarak giden bir takım. Buna saygı gösterip, onları tebrik ediyorum. Sahanın içinde oyun felsefesi olan, adım adım uygulayan bir teknik adamları var" ifadelerini kullandı.

Maça çok iyi hazırlandıklarını ve Turuncu-Yeşilliler'i iyi analiz ettiklerini vurgulayan Avcı oyun planlarını açıkça anlattı. Her türlü plana hazır olduklarını söyleyen Abdullah Avcı, "Bugün rakibe göre 3. bölgede baskıyı nasıl yapacağımıza çalıştık. Kenardan baskı yapıp, onları merkeze yönlendirdik, karşılığını da aldık. Çalıştık, pratik yaptık ve karşılığını aldık. Oyunun başında bu üstünlüğü bununla sağladık. Golleri erken bulduk. Bazen skoru alrısın ama çalıştıkların olmaz çok mutlu etmez. Ama çalıştıklarınla kazanmak çok daha mutlu ediyor. 2. bölgede de ne yapacağımızı çalıştık. Hedefe pas atan, merkeze çıkaran bir takım Alanyaspor. Bakasetas da dahil orayı kapattık. 3 bölgeyi de kapattık. Kenarları kullandık, oyun yönünü değiştirdik, set oyununda, baskıda oyun opsiyonlarımız vardı. Harika bir sonuç. Çalıştıklarımız karşılığında sonucu almak mutluluk verici. Geçen hafta da söylediğim gibi pırıl pırıl ışık. Ama daha bir şey kazanmadık. Hızla ve büyük adımlar atıyoruz. Önümüzdeki maçlarda taraftarın artan destekleri ve tribün kültürü oluşturmaları bizi mutlu ediyor" dedi.







