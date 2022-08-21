Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı: Biraz saygı istiyorum

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, 5-2'lik Antalyaspor mağlubiyetinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adamın açıklamaları şu şekilde:

"BU OYUNA OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ ÜZERİNDEN BAKILMAZ"

"Bu oyuna artık oyuncu değişiklikleri üzerinden bakılmaz. Bu oyun bir organizasyon oyunudur. İki takım da oyuna dengeli başladı. İlk golden iki tane pozisyonumuz var, atamadık. Sonrasında Fernando'nun golü. Sonrasında yine dengeli oyun. Hayatta kalmamız gereken yerde yaptığımız penaltı. Devre biterken de 2-1'i bulup içeri girdik."

"BU SKOR NASIL OLDU, ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

"2. yarıda oyunun tamamen hakimiydik. Bu skor nasıl oldu, onu anlamak mümkün değil. 2-1'ken direkten döndü, 2-2'yi bulduk. Bireysel bir hata yaptık, 3'ü yedik. Tekrar direkten döndü. Sonra 4. golü yedik. Rakibin ne topa sahip olması vardı, ne net pozisyonu vardı. Bu oyunda bunlar var. Bu oyun bu nedenle güzel. Oyunun karşılığı olmayan bir şeyle buradan ayrılıyoruz. Rakibi tebrik ediyoruz. 3 maç oldu, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldık. "

"BİRAZ SAYGI İSTİYORUM"

"Trabzonspor'un kalitesi var, oyun kalitesi var. Geçen senenin şampiyonu, şimdi Şampiyonlar Ligi. Yoğun bir trafik var. Biz bu ülkenin güzel bir takımıyız. Trabzonspor bu ülkenin güzel bir takımı. Olumsuzlukları hak etmediğimizi düşünüyorum. O anlamda biraz saygı istiyorum."