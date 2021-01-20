Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı, siyah-beyazlılardan 17 milyon 340 bin lira istedi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 19 Aralık'ta verdiği bilgi, Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği ara dönem dönetim raporunda da yer aldı.

Adresi Uyuşmazlık Çözüm Kurulu oldu

Buna göre Avcı; Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na (UÇK) başvurarak 17 milyon 340 bin liranın fesih tazminatı olarak fesih tarihi 25 Ocak 2020 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile tahsiline karar verilmesini talep etti. Şirket, yargılamanın devam ettiğini belirterek, söz konusu davaya ilişkin finansal tablolarında kısmi olarak bir yansıtılma yapıldığını kaydetti.









Aradaki farkı talep etti

2019 yılında 12 milyon lira ücretle 3 yıllık sözleşme imzalayan Abdullah Avcı ile yollar 29 Ocak 2020'de ayrıldı. Kulüpten sadece yarım sezonluk ücretini alabildiğini belirten Avcı, 30 milyon liralık talepte bulundu. Ancak Trabzonspor ile sözleşme imzalayan Avcı, yeni kulübüyle Beşiktaş ile olan sözleşmesinin süresinin çakıştığı döneme ait aradaki farkı talep etti.

Avcı, sözleşmesinin feshi halinde FIFA talimatlarının geçerli olduğunu belirterek, söz konusu talimata göre de yeni kulübünde aldığı ücret sözleşmesini fesheden kulübün verdiği ücretin altındaysa farkı, kendisini gönderen kulüp; yani bu durumda Beşiktaş öder görüşünü savunuyor.

Trabzonspor, eğer Beşiktaş'ta aldığı ücretin aynısını ödeseydi Bu durumda Avcı, sadece çalışamadığı döneme dair ücret talebinde bulunacaktı.

Trabzonspor'dan alacağı ücret, Beşiktaş ile yaptığı anlaşma...

Avcı'nın Trabzonspor'dan alacağı ücret:

____________________________________________

2020/21 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret

2021/22 futbol sezonu için 6.500.000.-TL garanti ücret

2022/23 futbol sezonu için 8.500.000.-TL garanti ücret

Avcı'nın Beşiktaş ile yaptığı anlaşma:

_____________________________________________

2019/20 futbol sezonu için 12.000.000.-TL garanti ücret

2020/21 futbol sezonu için 12.00.000.-TL garanti ücret

2021/22 futbol sezonu için 12.000.000.-TL garanti ücret









Mağlubiyeti galibiyetinden fazla

Avcı, Beşiktaş'tan geçen yılın ikinci yarısıyla birlikte 2020-21 ve 2021-2021 sezonlarına dair Beşiktaş'taki kontratıyla Trabzonspor kontratı arasındaki aleyhine olan ücret farkını talep ediyor. UÇK'ya yaptığı başvuruya göre de bu talep 17.3 milyon lira. Avcı, ayrıca bu tutarın yasal faizini de talep ediyor.

Fikret Orman döneminde göreve geldi

Eski başkan Fikret Orman döneminde büyük umutlarla Beşiktaş'a gelen Abdullah Avcı, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa'da toplam 29 maçta takımın başında sahaya çıktı. Avcı, bu maçlarda 13 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, 15 yenilgi aldı. Böylece mağlubiyet sayısı galibiyet sayısından daha fazla oldu.

Orkan Çınar da UÇK'ya gitti

Beşiktaş'a büyük umutlarla alınan ancak; büyük bir hayal kırıklığı yaratarak ayrılan Orkan Çınar da 31 Ocak 2020'de karşılıklı olarak yapılan fesih protokolü kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmediği gerekçesi UÇK'da dava açtı. Oyuncu Beşiktaş'tan 1 milyon 167 bin 343 TL’nin mevduata uygulanan en yüksek faiz ile tahsiline karar verilmesi talep etti.

Beşiktaş Futbol Yatırımları, "Yargılama devam etmekte olup Şirket bahsi geçen davaya ilişkin borç tutarını finansal tablolarına yansıtmıştır" ifadelerine yer verdi.

Ajansspor





İlgili Haberler Beşiktaş, liderliğini sürdürmek istiyor



