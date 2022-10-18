Süper Lig 'in 10'uncu haftasında zorlu Beşiktaş deplasmanından 1 puanla dönen Trabzonspor , rakibine karşı deplasmanda yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Rakibine son olarak 2016-17 sezonunun 10'uncu haftasında Şenol Güneş yönetiminde oynanan müsabakadan 2-1 yenilgiyle ayrılan Bordo-Mavililer, sonrasında oynanan maçlarda 4 beraberlik ve 2 galibiyet aldı. Trabzonspor, önceki akşamda sahadan beraberlikle ayrılarak Beşiktaş deplasmanı yenilmezliğini 310 haftaya çıkardı. 8 günde 3 maça çıktıklarını ve maçlar arasında 1 saatin bile önemli olduğunu Beşiktaş mücadelesi sonrası söyleyen Abdullah Avcı, "Bir saat bile önemli ama TFF bir karar vermişse, bunu maç öncesinde konuşmak bir savunma anlamına gelir."

'Ceket çıktığı zaman'

"Bir sürü rejenerasyon ve bilim metotlarını kullanıyoruz. Buna değil Bartın’a bakalım. Orda canları yananlara bakalım. Hastalananlar var, hayatını kaybedenler var. Ne oldu, biz maç oynadık bitti. Çok önemli dostlarım var bu camiada. Üzerimde Trabzonspor ceketi var. Ceket çıktığı zaman belki bir gün konuşurum" diye konuştu.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor kariyerinde Beşiktaş ile oynadığı maçları kaybetmemeyi başardı. Trabzonspor'da yaklaşık 2 yıldır görevini sürdüren teknik adam, önceki akşam oynanan müsabakayla birlikte eski takımına karşı çıktığı4maçtandapuan veya puanlarla ayrılarak yenilmezlik serisi elde etti.







