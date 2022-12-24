Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Baskılı oynayacağız

Süper Lig , Dünya Kupası'nın ardından müthiş döndü. Bugün Trabzonspor ile Fenerbahçe kapışacak. Fırtına kazanırsa Fenerbahçe'yle puan farkını 3'e indirecek, Kanarya kazanırsa Trabzonspor'la farkını 9'a çıkaracak. Son şampiyon Bordo-Mavililer'de teknik direktör Abdullah Avcı, lider Fenerbahçe'yle oynayacakları kritik karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

'Neler yapacağımıza çalıştık'

Deneyimli hoca, zor bir maça çıkacaklarını söyleyerek, "Fenerbahçe'nin çok net oyun planları var. Güçlü ve güçsüz yanlarını çok iyi biliyoruz. Bu resim çok net görünüyor. Hem fizik kalitesi yüksek. Kadro derinliği fazla. Baskılarda neler yapacağımıza çalıştık. Bizim de baskılı oyunumuz olacak" dedi.

Avcı sözlerini şöyle tamamladı:

"22 resmi maçımızın değerlendirmesini yaptık. Biraz oyunu, biraz da oyuncu profilini değiştirerek kaliteyi yükseltmeye çalıştık. Yeni oyun tarzımız ve planımızla sahada olacağız. Umarım herkese örnek olabilecek, iyi bir oyun oynarız."



