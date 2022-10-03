Milli ara öncesi Kızılyıldız ve Gaziantep galibiyetleriyle moral bulan Trabzonspor , lige galibiyetle döndü. Kayserispor deplasmanında 1-0 geriye düşmesine rağmen ikinci yarıda Bakasetas ve Umut Bozok’un golleriyle önemli bir 3 puan kazanan Bordo-Mavililer’de, teknik direktör Abdullah Avcı oyuncularını tebrik etti. Büyük takım reaksiyonu gösterdiklerini belirten Avcı, “Pes etmemek, kazanmak için her şeyi ortaya koymak benim adıma değerli. Oyun içinde doğrularımız da var, anlarda yaptığımız hatalar da. Ancak bunları geliştireceğiz. Milli araya 2 maçı kazanarak girmiştik, 3 oldu. Üstüne koyarak ilerliyoruz. Avrupa’da da bıraktığımız yerden devam edeceğiz, kazanacağız” ifadelerini kullandı.

‘Her şeyi yapıyorsunuz’

Dünya Kupası arasına kadar yoğun bir maç takviminde mücadele edeceklerini hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, “Çok iyi, zeki ve profesyonel bir oyuncu grubusunuz. Konuştuklarımızı sahada yansıtmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Bu takıma güvenim tam. 2 kulvarda da başarılı olacağımıza inanıyorum” dedi.