Sivasspor ’u konuk edecek olan Trabzonspor , taraftarı önünde oynayacağı maçtan 3 puanla ayrılarak zirveye doğru tırmanışını sürdürmek istiyor. Mücadelenin hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’da TeknikDirektör Abdullah Avcı, oyuncularını yoğun maç trafiğine mental olarak hazırlamaya çalışırken, şunları söyledi: "Maç maç gitmeye devam edeceğiz. Sizlerden istediğim arkadaşınız için hareket etmeniz. Bunu yapmaya devam etmeliyiz. Mücadeleyi bırakmadan doğru yönlendirmeler yaparak sahanın içine hakim olmalıyız." diyerek futbolcularını kritik maçlar için hazır hale getirmeye çalışıyor.

Seriye devam etmek istiyor

Trabzonspor, sahasında 591 gündür yenilmiyor. BordoMavililer, Sivasspor karşılaşmasında alacağı puan ya da puanlarla iç sahadaki yenilmezlik serisini 30 maça çıkarmak istiyor. Bordo-Mavili ekip, 8 Mart 2021’de Alanyaspor ’a 3-1 kaybettiği 29. hafta maçından sonra sahasında hiç mağlup olmadı. Karadeniz ekibi, söz konusu süreçte oynadığı 29 maçta 18 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.