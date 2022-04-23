Süper Lig 'de şampiyonluğa uzanmasına sadece 4 puanı kalan Trabzonspor , ligin 34. haftasında Avrupa mücadelesi veren Adana Demirspor deplasmanına çıkıyor. Bu karşılaşma öncesinde bordo mavili takımın teknik patronu Abdullah Avcı, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Avcı, "Adana şehri ve Adana Demirspor'un yeni stadında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir futbol ortamı var. İyi bir takıma karşı oynayacağız oyuncu zenginliği olan. Aynı zamanda oyun zenginliği olan bir takıma karşı oynayacağız. Biz de bunun karşısında planlarımızı yaptık. Biz dışarıda oynayacağımız 5 maçımız var, 15 puan demektir. Bu maçlardan 4 puana talibiz. Bütün aksiyonları çalıştık, denedik. Çok iyi giden bir takımımız var. 3 beraberlik var üst üste olabilir. Güzel bir atmosfer, iyi bir maç olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.