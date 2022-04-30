Süper Lig 'in 35. haftasında lider Trabzonspor , şampiyonluk maçına çıkıyor. Bordo mavililer, konuk ettiği Antalyaspor karşısında en az 1 puan alması durumunda 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacak. Bu karşılaşma öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın sözleri:

Bir tarafım bittiğini düşünüyor, bir tarafım da anons edilmesini bekliyor. Sezonun bütününü skor, oyun ve taraftar olarak birçok şeyi saygı gören bir takım olduk. Bugün kendi evimizdeyiz. Harika bir atmosfer var. Dünyanın her tarafından gelen, gelemeyen; maçın içerisinde olmak isteyen, stada gelemeyen herkesi umarım maç sonunda mutlu edeceğiz. Maça da şampiyonluğa da hazırlandık. Ligin iyi oynayan, istikrarı olan takıma karşı oynayacağız. Bugün bunu sonuçlandırmak istiyoruz.

Böyle atmosferlerde Trabzon çok yoğun duyguyu yaşayan bir şehir. Bu oyun biraz sabır oyunu olacak. Sabırlı ve akıllı oynayacağız. Bunun için planlarımızı yaptık. Bugün buradan yeterli sonucu alarak çıkacağımızı düşünüyorum.



