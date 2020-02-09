Trabzonspor tek tek hesap kapatıyor!

Fırtına tek tek hesap kapatıyor... Ligin ilk yarısında Kasımpaşa ve Fenerbahçe ile 1-1, Gençlerbirliği’yle de 2-2 berabere kalan Karadeniz temsilcisi ikinci devrede bu rakiplerini devirmeyi başardı. Paşa’yı 6-0, Fenerbahçe’yi de 2-1 yenen Trabzonspor’un son kurbanı Gençlerbirliği oldu. Bordo-Mavili ekip, Başkent temsilcisini 2-0 mağlup etti ve ilk yarıda puan kaybettiği üç rakibinden de rövanşları aldı.

Sıradaki hedef Sivas

Karadeniz devi 3 maçtan tam 9 puan çıkardı ve zirve yolunda önemli bir seri yakaladı. Fırtına’nın sıradaki hedefi ise Sivas... İlk yarıda son dakikada yediği golle Sivas’a 2-1 mağlup olan Trabzonspor önümüzdeki hafta Kırmızı-Beyazlılar’ı yenerek, hem rövanşı almayı hem de şampiyonluk yolunda rakibine ağır bir darbe vurmayı planlıyor.