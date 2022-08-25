Trabzonspor tarihi fırsatı kaçırdı!

Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda 2-1'in rövanşında Trabzonspor , Kopenhag karşısına mutlak zafer için çıktı. Golsüz sona eren mücadelenin ardından Karadeniz ekibi, Devler Ligi'ne veda etti. 10 yıllık hasretini sonlandıramayan Trabzonspor, ayrıca önemli bir geliri de kaybetti. BordoMavililer, gruplara kalma, yayın ve kat sayı geliriyle birlikte 362 milyon TL'ye yakın bir rakamı kazanma şansını yitirdi. Fırtına, şimdi ise yolunaUEFA Avrupa Ligi gruplarından devam edecek. Trabzon'un hocası Abdullah Avcı ise maçın ardından şunları söyledi:"Bu seviyeler, kolay seviyeler değil. Bütün oyuncu grubu plana sadık kaldı. Genel olarak yapacaklarının maksimalini yaptılar. Rakibe hiç pozisyon vermedik.Her şeyi denediler. Zaman geçtikçe fiziksel yorgunluk oldu."

'Hoşgörü istiyorum'

"Çok istedik.Her şeyi denedik. Yapacak bir şey yok. Futbolda bunlar var. Oyundan memnunum. Oyuncuları tebrik ediyorum. Bu seviye kolay değil. Avrupa Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz. O seviye de farklı bir seviye. Oyuncularımı tebrik ettim.Çok fiziksel efor sarf ettik. Toparlanmak kolay olmayacak. Bu takım, Trabzon şehrinin takımı. Biraz daha hoşgörü istiyorum. Onlara yardımcı olsunlar. 4 gün sonra, büyük bir takımla, Galatasaray 'la oynayacağız. Dünyanın sonu değil."

Rakiplerimize yaklaşacaktık

Trabzonspor, Kopenhag'ı devirip, adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırsaydı ülke puanına 1000puanlık katkı yapacaktı. Bordo-Mavililer, galibiyetten dolayı 200puan, Devler Ligi'nde gruplara kalma bonusu olarak da800puanı Türkiye'ye kazandıracaktı,fakat olmadı. Türkiye, bu maç öncesinde UEFA Ülke Katsayı Sıralaması'nda 22.200puanla 21. sırada yer alırken, rakiplerine yaklaşma şansını da yitirmiş oldu. Yani Trabzonspor'un dün akşam yaşadığı kaybın ardından Danimarka ve Hırvatistan'la aramızdakifarkı azaltıp, İsrail'i geçme şansını kaybetmiş olduk.

26 yıl sonra Türkiye yok!

Trabzonspor'un, Devler Ligi'ne kalamamasının ardından ilginç bir istatistik ortaya çıktı. 1995-1996 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde gruplara en az bir takım gönderen Türkiye, tam 26 yıl sonra Kupa 1'de olmayacak.